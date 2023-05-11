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Зеленський і адмірал НАТО кажуть про важливість західної зброї, щоб якістю долати російську кількість
Президента України, а також командувач НАТО підкреслили необхідність забезпечення української армії якісною зброєю і технікою, щоб протидіяти кількісній перевазі, на яку покладається Росія.
Українці будуть зосереджуватися на якості з західними системами зброї і з західним навчанням.Роб Бауер
На тлі очікувань українського контрнаступу кілька західних представників, і зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен, нещодавно висловили думку, що «українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців».
Ще наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО доставили в Україну «98%» обіцяної бойової техніки.
Але Володимир Зеленський в оприлюдненому 11 травня інтерв’ю для британських журналістів заявив, що Україна ще очікує «деякі речі» зокрема бронетехніку.
«Морально готові. З точки зору мотивації, наші військові готові. З точки зору комплектації бригад, ми готові. З точки зору техніки, не все ще дійшло», - сказав Зеленський кореспондентові Бі-Бі-Сі у Києві.
За словами українського президента починати контрнаступ без додаткового спорядження і зброї «неможливо», бо це означало б загрозу більших втрат українців.
Тим часом Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в день наради військових командувачів країн альянсу в Брюсселі 10 травня також підкреслив важливість зброї і спорядження для української армії.
Адмірал Бауер сказав, що Росія у війні проти України буде щораз більше покладатися на кількісну перевагу хоч і застарілої техніки, а також на можливість мобілізувати більше солдатів, які, за його словами, «не добре навчені».
А Україна на думку адмірала в наступні місяці «зосереджуватиметься на якості з західними системами зброї і з західним навчанням».
«Нема сумнівів, що НАТО буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно», - підкреслив Роб Бауер.
Адмірал Бауер окремо зауважив, що головну роботу у справі військових постачань Україні виконує не альянс, а очолювана США група країн, яка окрім 31 члена НАТО об'єднує загалом понад 50 держав.
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Канада та Латвія розпочнуть програму підготовки українських молодших офіцерів
Збройні сили Канади та Латвії з понеділка, 15 травня, розпочинають навчання українських військових у Латвії. Про це повідомила в середу міністерка оборони Канади Аніта Ананд після зустрічі зі своєю латвійською колегою в Оттаві.
"Сьогодні міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії", – протвітувала Ананд.
Інара Мурнієце додала у Twitter, що йдеться про програму підготовки наймолодших українських офіцерів, що має "посилити український військовий потенціал для боротьби з російською окупацією".
Оголошуючи нову ініціативу, Ананд нагадала, що канадські збройні сили підготували вже понад 36 000 українських військових.
Як наголосила керівниця оборонного відомства Канади, її країна допомагає у підготовці українських солдатів у Великій Британії та Польщі.
Для навчання українських солдатів Канада розмістила близько 800 військових у Латвії, близько 170 канадських військових перебувають у Великій Британії та близько 80 солдатів - у Польщі.
"Ми повинні продовжувати разом підтримувати Україну, тому що ціна того, щоб нічого не робити, значно більша, ніж ціна нашої військової допомоги", – сказала Ананд.
З початку 2022 року Канада виділила Україні понад 8 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги, мовиться у повідомленні уряду Канади.
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