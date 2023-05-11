Британія надсилає Україні далекобійні ракети Storm Shadow - Воллес

Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow напередодні контрнаступу проти російських військ. Про це оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Sky News.

Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів.

Європейський виробник Storm Shadow пише, що це "зброя, здатна працювати в екстремальних умовах", що пропонує "дуже гнучку можливість глибокого удару" по стаціонарних цілях. Після запуску ракета"знижується на висоту рельєфу, щоб уникнути виявлення", а з наближенням до цілі "бортовий інфрачервоний механізм самонаведення збігає зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні супутні збитки". Storm Shadow використовували повітряні сили Британії й Франції у війнах в Перській затоці, Іраку та Лівії, ракету можна запускати із Tornado, Rafale, Mirage 2000 та в майбутньому з Eurofighter Typhoon, повідомляє MBDA Missile Systems.

Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.

"Британія раніше заявляла, що постачатиме Україні зброю великої дальності, тепер це буде включати кілька ракет Storm Shadow. Британський уряд чітко заявив, що це лише відповідь на навмисне націлювання Росії на цивільну інфраструктуру [України] та є пропорційною відповіддю", - пояснював західний посадовець у коментарі CNN.

Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав CNN військовий високопосадовець США, і дає Києву можливості, про які він просив із початку війни, адже поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.

Раніше під час візиту до Вашингтона відповідаючи на запитання про те, яка позиція країни у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що на початку року Лондон вирішив "відчутно збільшити" свою відповідь, щоб російська війна закінчилась перемогою України якомога швидше, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз".

Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.

У США раніше заявляли, що продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно", при цьому заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявляв журналістам у серпні, що, за оцінкою США, Україна "зараз не потребує ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточних бойових дій".