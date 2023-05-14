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У Туреччині розпочався підрахунок голосів – ЗМІ публікують перші результати виборів
В Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах президента і парламенту, повідомляє Gazete Duvar.
За підсумками підрахунку 15% бюлетенів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу – лише 37,40%, зазначають місцеві видання.
Після обробки даних із 21,3% урн Ердоган набирає 55,03% голосів, а Киличдароглу – 39%, уточнили журналісти.
Звідки ці дані – незрозуміло, адже закон забороняє публікувати дані раніше, ніж це зробить Верховна електоральна рада. Її сайт зараз не працює.
Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент – Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями «Народного альянсу». Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.
Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку «Альянс АТА» («альянс предків»).
На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.
Як повідомляв раніше Голос Америки, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці. У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
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- Голос Америки
Президент Франції на зустрічі із Зеленським "підтвердить незмінну підтримку" України
Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідає Париж для робочої вечері зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, йдеться у повідомленні палацу. Про це повідомляє канал CNN.
«Цей обмін дасть їм змогу продовжити та поглибити свій довірчий діалог після зустрічі 8 лютого минулого року в Парижі та їхні регулярні телефонні розмови з того часу», — додали в ньому.
Під час зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи відновлення законних прав України та захист її фундаментальних інтересів», йдеться у заяві.
«Таким чином сьогоднішня дискусія буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на термінові військові та гуманітарні потреби України. Обидва президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європі, зокрема на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція», – йдеться у повідомленні.
В неділю президент Зеленський перебував у Німеччині, це був його перший візит до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляв раніше Голос Америки, візит президента України Володимира Зеленського до Берліна є "сильним сигналом", і Німеччина підтримуватиме Україну, "доки це буде необхідно". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Керівник німецького уряду підкреслив, що Україна готова до миру на своїх справедливих умовах і "з повною підтримкою" Заходу.
Як філантроп Говард Баффет підтримує Україну. Відео
Представник однієї з найбагатших родин Америки фінансує низку соціальних проектів в Україні.
- Голос Америки
Зеленський отримав у Німеччині премію за внесок в об'єднання Європи і вирушив до Франції
Народ України і президент Володимир Зеленський стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого за "боротьбу, щоб захистити не лише суверенітет своєї країни та життя її громадян, а й Європи та європейських цінностей". Нагородження традиційно відбулось у місті Аахен під час візиту Зеленського до Німеччини.
Премію Карла Великого присуджують із 1950 за внесок в об'єднання Європи, лауреатів визначає комітет Європарламенту. Раніше цю нагороду отримували президент Франції Еммануель Макрон і колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також її було символічно присуджено валюті євро.
Нагорода підкреслила переконання комітету, що Україна заслуговує на "швидкий початок переговорів про вступ із Європейським Союзом".
"Українці завжди будуть робити Європу сильнішою, - сказав Зеленський. - Україна пропонує перемогу не просто у цій війні, а перемогу над агресією, анексією, депортацією, над катастрофою геноциду, будь-де у світі".
Канцлер Олаф Шольц у неділю висловив "повну підтримку" Німеччини для України на її шляху до членства в Європейському Союзі. "Володимир Путін, можливо, думав, що зможе змусити українську націю зійти зі шляху до Європи за допомогою насильства, але всі його танки, безпілотники та ракетні установки мали зовсім протилежний ефект", – сказав він.
Після того Зеленський вирушив до Парижа.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що український глава відвідав Ватикан і зустрівся із Папою Римським.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
- Радіо Свобода
У Туреччині завершилось голосування на президентських та парламентських виборах
Ввечері в неділю, 14 травня, в Туреччині завершилось голосування на президентських та парламентських виборах, повідомляє Hurriyet.
За інформацією місцевих ЗМІ, понад 191 тисяча виборчих скриньок було встановлено в 973 округах і 1094 окружних виборчих комісіях по всій Туреччині.
Результати голосування мають оголосити о 21:00.
Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент – Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями «Народного альянсу». Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.
Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку «Альянс АТА» («альянс предків»).
На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.
Як повідомляв раніше Голос Америки, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці. У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
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