У Туреччині розпочався підрахунок голосів – ЗМІ публікують перші результати виборів

В Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах президента і парламенту, повідомляє Gazete Duvar.

За підсумками підрахунку 15% бюлетенів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу – лише 37,40%, зазначають місцеві видання.

Після обробки даних із 21,3% урн Ердоган набирає 55,03% голосів, а Киличдароглу – 39%, уточнили журналісти.

Звідки ці дані – незрозуміло, адже закон забороняє публікувати дані раніше, ніж це зробить Верховна електоральна рада. Її сайт зараз не працює.

Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент – Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями «Народного альянсу». Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.

Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку «Альянс АТА» («альянс предків»).



На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.

Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.

Як повідомляв раніше Голос Америки, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.

Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці. У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.