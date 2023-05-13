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Хто переможе на виборах у Туреччині? Що це означатиме для України?
Президентські та парламентські вибори у Туреччині в неділю визначать шлях, яким рухатиметься Туреччина найближчими роками. Оглядачі називають результат ивиборів непередбачуваними, адже президент Реджеп Таїп Ердоган зіткнеться з безпрецедентними викликами, які можуть покласти край його двадцятирічному правлінню.
Аналітики прогнозують напружену боротьбу між Ердоганом і головним опозиційним кандидатом Кемалем Киличдароглу, лідером Республіканської народної партії (CHP) і кандидатом у президенти від шестипартійного блоку «Національний альянс».
Виборці, які обіцяють прийти на виборчі дільниці у рекордній кількості – до 90%, вирішуватимуть долю турецької демократії у складний час – менш ніж через три місяці після землетрусу 6 лютого, в результаті якого загинуло понад 50 000 людей і майже 6 мільйонів були змушені залишити свої домівки на півдні Туреччини та в північній Сирії.
Також Туреччина переживиає економічну кризу, а численні критики Еддогана додають, що і кризу демократії.
Аналітики називають ці вибори «найважливішими у Європі у 2023 році». Для України вони важливі тим, що Анкара з часу початку російського вторгнення стала важливим партнером для Києва і посередником у спілкуванні з Москвою. Зокрема, завдяки зусиллям президента Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників, включно зі захисниками Маріуполя. Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів.
Несподіваний конкурент Ердогана
На початку року президент країни Реджеп Таїп Ердоган був безперечним фаворитом, адже головні опозиційні кандидати відмовилися брати участь у перегонах. Але у березні шість партій різного ідеологічного спрямування висунули єдиного компромісного кандидата - Кемаля Киличдароглу.
Спочатку він вважався слабким супротивником Ердогану, але раптом почав набирати популярність. Оглядачі припускають, що на підтримку чинного президента Туреччини негативно вплинули наслідки землетрусу, адже від нього особливо постраждали регіони, де мешкають його виборці. Опозиція одразу ж поставила питання про порушення технологій при будівництві, звинувативши представників влади у корупції, яка призвела до втрати життів. Тут Ердогану згадали й інфляцію у 40 відсотків, й падіння вартості національної валюти, й здорожчання вартості життя.
«Економіка – питання номер один. Усі соціальні прошарки постраждали. Всі відчувають укус економічної кризи» - каже Сезін Оні, оглядачка видання Politikyol.
Ердоган намагається перетворити Туреччину на лідера регіону
Оглядачі говорять, що Ердоган, який залишатиметься при владі, означатиме, що країна ставатиме дедалі більш ісламською, відходячи від політики відокремлення держави від релігії, закладеної на початку 20 століття за правління Кемаля Ататюрка. Він показує себе харизматичним лідером, який сам все вирішує. Його козирі – підйом економіки за останні роки і зростаюча вага у Туреччини у міжнародній політиці.
«Що стосується оборонної промисловості, щодо економіки, щодо відбудови регіону, який постраждав від землетрусу, щодо сильної зовнішньої політики, Ердоган намагається показати, що я та людина, яка може керувати країною в часи кризи і міжнародної нестабільності» - аналізує Осман Серт, представник дослідницької організації PanoramaTR.
Експерти зауважують, що Ердоган прагне зробити країну лідером в регіоні. Він демонструє, що при ньому Туреччина почала на рівних говорити з Європою та США. Гальмуючи вступ Швеції в НАТО, він показує своїм виборцям, що саме від нього залежить доля альянсу. Також при Ердогані загострилися відносини зі США. Після того як Туреччина закупила російські зенітні комплекси С -400, Вашингтон виключив країну з програми новітнього винищувача F-35.
«Це був месидж Захожу, у нас є ще один партнер – Росія. Ердоган є непростим партнером, це визнають всі країни Заходу. Важко вибудовувати відносини з країною, яка чітко заявляє про те, що «стратегічна автономія» це – наша основна мета і ми є незалежним гравцем, і ця незалежність проявляється не лише в тому, щоб не втручалися у внутрішні справи, але й що ми йдемо своїм шляхом», – Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету.
Експертка додає, що «особливий турецький шлях», який існував за часів пізнього Ердогана, може посилитися у майбутньому. Тому на Заході є очікування, що якщо до влади прийде опозиція, то Туреччина більше відповідатиме очікуванням членства в НАТО і кола західних сил, вважає Габер.
Поміркованість проти авторитарності – альтернативний курс
Головний опонент Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
«Важливою є сама політична позиція пана Киличдароглу, принаймні протягом останніх п’яти років він намагається побудувати міст між різними сегментами країни», - підсумовує Осман Серт, представник дослідницької організації PanoramaTR.
Допомога Україні, дружні стосунки з Росією
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, аналізуючи політику Ердогана протягом останнього року.
«Зараз у Туреччини чітка позиція - ми підтримуємо Україну військовим шляхом, дипломатично. Рішення про перекриття проток Босфору та Дарданели на початку війни для російських військових кораблів, але й і натівських суден, дозволило, як вважають в Туреччини, уникнути ескалації і гарячого конфлікту саме в Чорному морі, а також, з іншого боку, підкреслило особливу роль Туреччини», – каже дослідниця.
Водночас вона зауважує, що Анкара Туреччина мала якщо не дружні, то достатньо тісні відносини з Росією.
«Це відносини взаємозалежності з багатьох питаннь. Все, що стосується енергетики, газу, економіки, російських туристів, російського капіталу, релокації російського бізнесу, і торгівлі – в обхід санкцій, або не в обхід санкцій, це залишається, бо відповідає інтересам Туреччини. Фактор Ердогана, який є дійсно сильним лідером, в певних моментах, там де європейська, дуже ліберальна, демократична бюрократія не спрацьовує, оця умовна лідерська дипломатія, тобто, діалог Ердогана з Путіним дозволив вирішити багато питань, зокрема, і щодо обміну полоненими і щодо зернової угоди», – каже Грабер.
З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці.
«Туреччина ніколи не визнавала, що через країну йдуть паралельні канали експорту до Росії. Хоча, звичайно, є багато доказів, що це відбувається. Офіційна позиція Туреччини полягає в тому, що країна не приєднується до санкцій Євросоюзу, бо Анкара не є членом ЄС. Водночас за словами офіційних посадовців, Туреччина бореться з таким експортом. В мене є враження, що в разі зміни влади і президента, цієї боротьби ми побачимо значно більше» – каже Евгенія Габер.
У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
«Ключова позиція Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності України, включно з Кримом не зміниться. Про це заявляла опозиція. Ми буде мати, очевидно, більш прозахідну Туреччину. Очевидно, будуть відновлюватися контакти з Заходом і для України це плюс. Водночас залишаються моменти, в яких Туреччина залежить від Росії, зокрема, це імпорт газу. І це традиційна політика балансування, коли Туреччина позиціонує себе як партнера і для України, і для Росії, і для НАТО. Тому кардинальних змін я не очікую. Більше дистанціювання від Росії політично при збереженні економічних контактів».
Голосування на парламентських і президентських виборах відбудуться в неділю. Другий тур президентських виборів, якщо він буде потрібниий, відбудеться 28 травня.
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"Це премія усім Маріупольцям". Ексклюзив із лауреатом Пулітцера, Мстиславом Черновим
"Це премія усім Маріупольцям, теж. Це премія усім хто вистояв, вижив і премія усім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен".
Мстислав Чернов – український відео та фото журналіст, режисер, військовий кореспондент та письменник. У понеділок, 8-го травня стало відомо, що Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Євгеном Малолєткою, Лорі Гіннант, а також фіксеркою Василісою Степаненко стали лауреатами однієї із найпрестижніших журналістських нагород – Пулітцерівської премії. Відзнаку вручили в категорії “Public Service” (громадське служіння, – ред.) за висвітлення злочинів Росії у Маріуполі.
У лютому-березні 2022-го вони знімали руйнування міста, спричинені російськими обстрілами, та роботу лікарів у місцевих шпиталях. Журналісти залишили Маріуполь 15-го березня в складі колони, яка виїхала з міста після відкриття гуманітарного коридору. Вони були одними із останніх медійників, які покидали захоплене російськими військами місто. Завдяки їхнім фото та відео світ побачив жахи війни у блокадному місті.
З відеоматеріалів зібраних в Маріуполі Чернов разом з командою “Frontline” (ред. програма документальних фільмів на каналі PBS, США) створив документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Прем'єра в США відбулась 21 січня 2023 року на фестивалі незалежного кіно «Санденс». Європейська прем'єра проходила на фестивалі документального кіно “CPH: DOX”, в Копенгагені. Як в США так і в Європі стрічка отримала нагороди.
Окрім повномасштабного російського вторгнення в Україну, Мстислав також висвітлював Революцію гідності, російську війну на сході України починаючи із 2014-го року, збиття Boeing MH-17, Сирійську громадянську війну, битву при Мосулі в Іраку та інші події в гарячих точках.
Про те, що означає Пулітцерівська премія для нього та для України загалом Мстислав розповів журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки: Що Пулітцерівська премія означає для тебе, для України та для цієї війнв загалом?
Мстислав Чернов, лауреат Пулітцерівської премії: Для мене це честь. Честь, що я можу розповідати світу про Україну, що я можу розповідати світу про страждання українців.
І це означає, що нам довіряють, - довіряють тому, що ми розповідаємо. Це важливо не тільки для мене, це важливо для усіх українських журналістів. Рік тому, всі українські журналісти, хто розповідав про вторгнення РФ в Україну, отримали спеціальну нагороду Пулітцерівської премії. Отримуючи премію цьогоріч, ми розуміємо, що це про всіх українських журналістів, тому що усі ми ризикуємо однаково - працюючи, як на передовій так і в ньюзрумах. І всі ми пишемо історію своєї країни. І на нашу роботу дивіться увесь світ. І нашими очима він бачить та розуміє жорстокість Російської Федерації, злочини вчинені ними в Україні, проти українського народу.
Це наша місія і ми будемо її нести і будемо робити усе, що від нас залежить, щоб світ не забув про Україну, тому що завжди є небезпека, що світ втомиться, що світ перестане співчувати і підтримувати Україну.
К.Л.: В одному із своїх інтерв’ю ти розповідав, що українські поліцейські допомагали тобі та твоїм колегам вийти із Маріуполя. Поліцейські, зокрема казали, що ваші фото та відео можуть змінити хід війни. На той момент, ти сказав, що сумніваєшся у цьому. Яка твоя позиція зараз?
Усе, що роблять українські журналісти включно із нашою роботою в Маріуполі, залишаться в історії. Ніхто з цих вбивць не зможе втекти від правди, ніхто не зможе втекти від покарання
М.Ч.: Я й досі сумніваюсь, що одна фотографія чи один репортаж або стаття, можуть змінити хід війни. Але якщо те, що ми робили допомогло, хоча б трохи, - відкрити зелений коридор, врятувати кілька життів - 10, 100, 1000...якщо це допомогло українським дипломатам знайти підтримку міжнародної спільноти, - то це вже багато. Тут треба також додати - усе, що роблять українські журналісти включно із нашою роботою в Маріуполі, залишаться в історії. Ніхто з цих вбивць не зможе втекти від правди, ніхто не зможе втекти від покарання. Злочинці повинні знати, що усі їхні злочини сфотографовані та зняті на відео і про них знатиме увесь світ. І ця премія, вона допоможе донести до вбивць цей меседж.
К.Л.: Коли ваші роботи були оприлюднені постпред Росії в ООН назвав їх фейком. Що би ти відповів йому сьогодні?
М.Ч.: Цікаво, що він став фактично першим представником Росії, хто публічно сказав, що російське вторгненя в Україну це не спеціальна операція, а війна. Він тоді сказв - “хто переможе у війні інформаційній, переможе у війні загалом”. Таким чином він назвав це війною. Але я не хочу думати про журналістів, як про солдатів, які б’ються десь в інформаційній війні.
Професійні журналісти не повинні битися з машиною пропаганди, не повинні сперечатися із кимось. Усе що ми можемо робити, - це продовжувати свою роботу, і робити усе можливе, щоб інформація дійшла до людей, була прочитана, побачена, якомога більшою кількістю глядачів. Саме тому, Пулітцерівська премія настільки важлива. Тому що ми знову можемо нагадати світові про Маріуполь, про Україну, про злочини, які РФ вчиняє в Україні кожного дня, - тоді в Маріуполі, зараз в Бахмуті, Авдіївці чи Мар’їнці.
К.Л.: Що ці фото та відео, які ти зробив, а також їхнє визнання, означають для тебе?
М.Ч.: Фотографії Євгена Малолєтки, а також відео та фото, які я знімав у Маріуполі і фільм який я зробив після того як ми виїхали, «20 днів у Маріуполі», для мене це все символ вторгнення Росії в Україну. Символ жорстокості росіян проти українців. Але це також і символ надії і того, як увесь світ був здивований силою українців, які зупинили навалу, - це по-перше.
А по-друге, коли через 10, 50 років хтось з РФ чи з Європи, або будь-хто інший, хто захоче побачити, що насправді сталося в Маріуполі напочатку повномасштабного вторгнення і на 8-й рік війни, яку РФ веде проти України, - то вони можуть знайти цей фільм і дізнатись.
Ми формуємо своє розуміння світу, послуговуючись новинами, але розуміння своєї істрорії, історії країни та історії світу формується великими репортажами, фільмами, книгами. І те, що ми отримали Пулітцерівську премію, це допоможе таким роботам залишитись в цій історії.
К.Л.: Ще раз вітаю із цим визнанням тебе та твоїх колег. Чи хотів би ти додати щось до цього інтерв’ю?
М.Ч.: Це премія усім маріупольцям, теж. Це премія усім хто вистояв, вижив і премія усім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен. Для усіх тих, хто був вбитий у своїх будинках і потім перетертий на пил і забутий…але не забутий, ніколи! Це нагорода для них, для маріупольців.
Дивіться також: Повне відео інтерв’ю Катерини Лісунової із Мстиславом Черновим.
- Голос Америки
Президент Зеленський прибув до Італії
Президент України Володимир Зеленський у суботу прилетів до Риму, де проведе зустрічі з президентом та прем’єр-міністром Італії, а також він також зустрінеться з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Про плани свого візиту президент Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах.
«Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України», – заявив президент.
Це перша зустріч Франциска з понтифіком після вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця Папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а українські та російські чиновники заявили, що їм не відомо про такі переговори.
Також Голос Америки повідомляв, що Італія є серед найбільших прихильників України в Європейському Союзі, виступає за швидший прийом України до ЄС.
Наприкінці лютого Джорджа Мелоні побувала з візитом в Україні, де пообіцяла організувати конференцію у Римі з відновлення України. Також Італія є серед країн ЄС і НАТО, які надають найбільшу допомогу зброєю, зокрема системами ППО.
"У Чорному морі через війну загинуло від 50 тис. дельфінів, сотні - контужені." Iнтерв'ю з науковцем парку “Тузлівські лимани”
Природний парк "Тузлівські лимани" на території Білгород-Дністровського району Одеської області - зараз єдиний національний парк на Чорноморському та Азовському узбережжі України, який не окупований росіянами. Він займає територію у майже 28 тис. гектарів, має доступ до 44 км морського узбережжя та налічує 13 морських лиманів. Начальник наукового відділу парку Іван Русєв перебуває на території "Тузлівських лиманів" від початку повномасштабного вторгнення росіян і спостерігає, як війна впливає на мешканців Чорного моря. Найбільше його турбує масова смертність дельфінів, які спочатку гинули від російських кораблів, продовжують помирати від мін і контузій, і переживають стрес від війни майже так само сильно, як і люди. Чи вдасться відновити популяцію дельфінів та чим їхня втрата може загрожувати екології всього світу, Іван Русєв розповів в інтервʼю Українській службі Голосу Америки.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Скільки, за вашими підрахунками, загинуло дельфінів у Чорному морі за час повномасштабної війни?
Іван Русєв, начальник наукового відділу Національного природного парку “Тузлівські лимани”: Ми, Національний природний парк "Тузлівські лимани", маємо дуже велику радість продовжувати працювати, тому що майже всі об'єкти природно-заповідного фонду в Азово-Чорноморському регіоні України окуповані. І наші колеги зараз перебувають або за межами окупованих територій, або на території, але не можуть виконувати свою роботу. Ми маємо таке щастя, що можемо виходити на берег моря, але не на все узбережжя. Загалом ми маємо 44 км, але фактично обстежуємо 6 км. І ми почали працювати на цих 6 км від початку війни.
До вторгнення на узбережжі моря, на цих 44 км, де ми мандрували в рамках наших моніторингових програм, ми знаходили в середньому три загиблих дельфіни за рік. І ми знали достеменно, що вони гинуть від того, що опинилися в сітках або рибалок, які мають дозвіл на вилов риби, або браконьєрів. Ми бачили на цих тілах дельфінів сліди від сіток, тому що рибалка відрізає ці сітки, а сліди залишаються на тілі дельфіна, або відрізані плавці, тому що плавці дуже сильно заплутуються в сітку, і рибалки або браконьєри їх відрізають. Тому ми знали, що ці дельфіни дійсно гинуть від такої проблеми.
З початку війни до серпня 2022 року знайшли 37 мертвих дельфінів на шести кілометрах.
Але з початком війни ми почали спостерігати інше явище. Дельфіни були на березі моря, але не було тих слідів, про які я казав, не було слідів сіток або відрізаних плавців. Вони зовні виглядали дуже нормально. І так сталося, що ми за активний час бойових дій - з початку повномасштабної війни до серпня 2022 року - знайшли 37 мертвих дельфінів на цих шести кілометрах. Це дуже велика кількість порівняно з тими трьома дельфінами на 44 км в середньому за рік. І всі дельфіни були без тих ознак, про які я казав.
Коли ми почали шукати інформацію щодо наших сусідів, ми дізналися, що у всіх причорноморських країнах 2022 рік був дуже незвичайним на кількість загиблих китоподібних вцілому. Адже ми маємо два види дельфінів - звичайний дельфін афаліна і маленький дельфін азовка, який схожий на маленького кита, - вони називаються китоподібними.
Тож ми збирали інформацію безпосередньо на пляжах, де працювали, та від наших експертів - колег із Румунії, Болгарії, з інтернету, і ми нарахували 3 тис. фізично загиблих дельфінів в активний час війни.
Щонайменше 50 тисяч дельфінів загинули під час активної фази війни.
При цьому ми взяли за основу інформацію, яку надавали фахівці, вчені США та інших країн, які спостерігали за китоподібними під час військових навчань у деяких частинах Світового океану, є висновки, що в середньому море або океан викидають на берег лише 5% дельфінів або китів від загальної кількості загиблих. Тому ми врахували ці дані, і нарахували щонайменше 50 тис. дельфінів, які загинули під час активної фази війни.
Із вересня 2022 року ми вже майже не знаходили дельфінів, тому що навала підводних і надводних човнів росіян зникла, і не було такого впливу. Тож який це вплив?
Дельфіни так побудовані, що мають неперевершену систему навігації й еколокації. 60% енергії вони витрачають на те, щоб орієнтуватися у просторі і шукати собі їжу. Їхня система навігації настільки пристосована до гармонійного світу життя, що будь-який шум заважає їм комунікувати між собою. А такий потужний, як сонари, такі військові сонари, які засекречені, і ми не знаємо, скільки там децибел (там може бути 200 децибел), - це такі потужні звукові хвилі, що руйнують акустичну систему дельфіна,
Потужні сигнали руйнують акустичну систему дельфіна, і він опиняється повністю "сліпим", не відчуває простору, не може орієнтуватися, і найгірше - він не може шукати собі їжу.
і він опиняється повністю "сліпим", не відчуває простору, не може орієнтуватися, і найгірше - не може шукати собі їжу. Він не може комунікувати з навколишнім середовищем, не має зворотного сигналу і не може спіймати рибу. Він витрачає дуже багато ваги. Коли витрачає внутрішній жир для того, щоб жити, бо немає їжі зовні, він автономно отруюється. Більш того, він автономно заражається вірусами, які є в організмі дельфіна. І тому дельфін гине або від голоду, або від отруєння хімічними сполуками, або від вірусів, і це вже вторинне явище.
Коли ми дивилися на інформацію з російських інтернет-ресурсів, ми завжди бачили, як вони констатують, що це інфекційна хвороба, що немає ніяких проблем, що завжди так буває, але ми знаємо, що в популяції дельфінів таке явище стається тоді, коли є недобре екологічне середовище. Тоді віруси починають активізуватися. Сонари впливали на них, вони дійсно опинялися в небезпечному середовищі, тож це вторинне явище, що вони заражалися вірусами. Тому ми констатуємо, що сонари - це найбільш впливовий чинник під час війни, другий чинник - це бомбардування.
Сонари - це найбільш впливовий чинник під час війни, другий чинник - це бомбардування.
Ми маємо національний парк на березі моря, 13 лиманів, які називаються лагунами, мають зв'язок із морем, і там ми маємо дерев'яний будиночок, де постійно мешкають інспектори. Я там під час війни провів дуже багато часу. Тож коли бомбардування ставалося на Чорному морі, ми відчували цей потужний вибух, від якого тремтіла наша будівля. Тож можна собі уявити, яке відчуття мають дельфіни, які опиняються біля цього бомбардування, якщо у воді звуки більш потужні, ніж у повітрі. Тому дельфіни, коли вони відчувають такі потужні бомбардування, починають дуже швидко викидатися на поверхню , а коли вони це роблять - формується таке явище, як у водолазів, - кесонна хвороба. Коли дельфін викидається, азот дуже швидко виходить із капілярів і розриває капіляр, і дельфін може гинути від інфаркту міокарда.
І третій чинник - це міни. Росіяни скинули близько 600 мін у північно-західній частині Чорного моря, навколо острова Зміїний. Тож коли дельфін опиняється біля міни, що розривається, він звісно гине, але деякі дельфіни залишаються з опіками, вони були знайдені на берегах Болгарії і Румунії. Тому ми констатуємо: війна призвела до того, що популяція дельфінів дуже швидко скорочується.
Крім цих 50 тис. загиблих, я умовно сказав 50, їх може бути 70, а може і 100 тис., є багато дельфінів, які отримали контузію. Контузію від того, що були дуже потужні бомбардування, сонарний вплив. Вони не гинули, але вони контужені і не можуть асоціюватися з сім'ями, родинами, і живуть відокремлено, а потім помирають. Ми бачили взимку таких дельфінів на березі моря. Раніше ми такого не спостерігали взимку, щоб дельфіни були біля наших берегів, тому що там майже немає риби, тож вони всі тримаються Криму, Грузії, Туреччини, і тільки навесні мігрують до нас. Тож ми їх бачили, і ми констатуємо, що дуже багато контужених дельфінів.
Ніколи в житті Чорного моря вчені не спостерігали такої кількості контужених дельфінів.
Ніколи в житті Чорного моря вчені не спостерігали такої кількості контужених дельфінів, їх сотні і сотні, вони живуть кілька днів, а потім помирають. А ті, що виживають, плавають одиноко, відокремлено від зграї і помирають теж згодом.
І.Ш.: Чим особливі чорноморські дельфіни?
І.Р.: Наші дельфіни мають свій підвид. Вони мешкають тільки тут, вони не виходять у Середземне море, тобто вони наші, чорноморські, і від них залежить стале життя Чорного моря. Вони знаходяться на вершині харчового ланцюга, всієї екосистеми, і якщо дельфіни зникають, то немає санітарів, немає хижаків, які контролюють популяцію інших тварин, інших риб, тому розвиток інших видів змінюється. По-друге, китоподібні загалом відповідають за баланс екосистеми. Вважається, що китопобідні, особливо кити, і дельфіни теж, підтримують життя на планеті, тому що майже 40% CO2 поглинають океан і море.
Якщо зникнуть дельфіни, ми будемо мати поступово помираюче Чорне море.
Бо там розвивається планктон, який живе завдяки тому, що є дельфіни, які підтримують всю екосистему. І завдяки цьому планктону у світовому океані формується десь 50% кисню для всієї планети.
Тому якщо зникнуть дельфіни, ми будемо мати поступово вимираюче Чорне море. Воно не буде живим, якщо не буде цих унікальных істот, буде мало риби, не буде автономної підтримки самоочищення цього моря.
І.Ш.: Оскільки дельфіни - дуже розумні тварини, як позначається на них стрес від війни?
І.Р.: Я впевнений, що дельфіни, як і люди, дуже сентиментальні, вони хвилюються за те, що стається з їхніми родинами. А з іншого боку, вони не можуть виконувати свої функції. Тому що родина має декілька поколінь, разом вони живуть, і вони допомагають одне одному виховувати малят. Тому коли зникає якась частина родини, це дуже велика втрата для дельфінів, і вони страждають. І дійсно, якщо страждає тварина, в неї порушується метаболізм, вона хворіє частіше, отримує різні вірусні захворювання. Звісно, це впливає загалом на популяцію тварин. Я впевнений, що крім безпосередньої загибелі, окрім контузії, психологічна травма в них дуже велика і вона буде ще довго-довго впливати на потенціал відтворення популяції дельфінів.
Психологічна травма дуже велика і вона буде ще довго-довго впливати на потенціал відтворення популяції дельфінів.
Дельфін у здоровому стані, до прикладу дельфін афаліна, дає малечу раз у 2-3 роки, а коли він контужений або має психологічну травму - це відтерміновується, і відбувається через 5-6 років. Тож потрібні десятки років, щоб ми отримали ту чисельність популяції, яка була в довоєнний час.
І.Ш.: Що можна зробити для порятунку дельфінів у таких умовах?
І.Р.: Працюючи над цією жахливою темою загибелі дельфінів, ми зійшлися в думці, що під час війни зробити щось для них миттєво неможливо. Тож ми пропонуємо, щоб після війни влада погодила розширення території нашого парку або створила окремий морський резервуар для дельфінів. Як тільки закінчиться війна, щоб було оголошено про створення такого резервуару, який буде охоплювати й води навколо острова Зміїного. Це понад 3 тис. кв км., це дуже важлива акваторія для дельфінів, тому що дельфіни припливають до нас із березня по жовтень і тримаються тут, у північно-західній частині Чорного моря, але тут дуже багато рибальських і браконьєрських сіток. Тому потрібно, щоб там не було сіток, рибалок, браконьєрів. Створивши такий резервуар, ми маємо надію, що зможемо дати дельфінам можливість спокійно відтворювати свою популяцію. З іншого боку, ми пропонуємо створити реабілітаційний, реадаптаційний центр для дельфінів. Якщо дельфінів викинуло на берег і вони не можуть повернутися, тоді цей центр буде намагатися допомогти.
Зараз немає служби, яка б допомагала дельфінам, що викидаються на берег. Тож Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів підтримує нашу ідею. Ми вже співпрацюємо з деякими організаціями з Великої Британії, щоб вони приїхали до нас і проконсультували, аби ми зробили правильний вибір території і правильний підхід до створення такого центру.
І.Ш.: А яка ситуація в Азовському морі?
І.Р.: Про Азовське нам нічого не відомо. Там усе окуповано, але я вважаю, що там теж є загиблі. Там є один вид дельфінів - азовка.
І.Ш.: Чи вивчали ви досвід інших воєн і того, як їх переживали дельфіни?
І.Р.: Коли була Друга світова війна, на Чорному морі було бомбардування німецьких та радянських військ, але на той час екосистема була здоровою і там було дуже багато дельфінів, популяція могла підтримувати себе. Тоді ще не було сонарів, або вони були такими слабенькими, що не впливали на дельфінів, тому бомбардування не могло так скоротити популяцію, був невеликий відсоток загибелі.
Зараз ця війна на тлі того, що дельфіни щороку гинуть від браконьєрства і рибальства, дуже скоротила популяцію дельфінів. Три роки тому в рамках спеціальної програми з охорони дельфінів зробили їхній облік у Чорному морі, охопивши 60% території, який показав, що там є близько 250 тис. дельфінів. Але якщо охопити все море, там десь півмільйона дельфінів було в довоєнний час. Тож із урахуванням того, що вони гинуть від браконьєрів і рибалок, із урахуванням воєнних дій, зараз їх може налічуватися 300-350 тис. загалом. Тому їх потрібно дуже шкодувати, турбуватися, щоб вони вижили.
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- Голос Америки
Україна має переобладнати радянські МіГи, щоб запускати ракети Storm Shadows - експерт
Україна не має потужностей, щоб запускати ракети великої дальності Storm Shadows, які їй надає Британія. Про це Голосу Америки розповів експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі.
“Це дуже ефективне обладнання, але це також дуже дорогий боєприпас. Для мене лишається питанням, як Україна запускатиме цю зброю? Оскільки ці боєприпаси запускають з літаків. Можливо, вони проявлять креатив і модифікують існуючі МІГи, щоб уможливити запуск Storm Shadow. Я знаю, що подібні речі українці робили з американськими ракетами, які надавали Україні. Це було б чудово, якщо українці зможуть отримати Storm Shadow. Це збільшило б діапазон, на якому вони змогли б дуже ефективно вражати російські цілі”, - зазначив Коффі.
Люк Коффі розповів, як у 2011 році працював з на британського міністра оборони й на власному досвіді бачив використання ракет Storm Shadows.
“Storm Shadow — це крилата ракета повітряного запуску. Вона може виконувати завдання, не заходячи в зону ППО противника. Це означає, що ракета може бути запущена з літака, що знаходиться на відстані 200-300 кілометрів від цілі, потім літак безпечно відходить, а ракета продовжує рухатися решту відстані, що залишилася до цілі.
Я бачив, наскільки ефективною була ця зброя під час кампанії НАТО в Лівії. Їх також використовували в Сирії з великим успіхом британці та інші країни, що використовують цей вид ракет. Французи, італійці, саудівці, емірати та деякі інші країни мали ці Storm Shadow, хоча в них вони називаються дещо інакше”, - розповів аналітик.
Колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу.
“Такі речі, як F-16 і ракети великої дальності, я думаю, були б корисними. Але вони не є такими, що без них не можна обійтись, для успішного наступу такого типу”, - розповів Гамільтон.
За словами військового, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.
“Вони мають вплинути на ухвалення рішень противника. Потрібно діяти так швидко, щоб ворог не встигав за вами. Щоб ворог завжди реагував на те, що ви робите, щоб ніколи не зміг бути активним і контратакувати. Щоб домогтися цього, потрібне не тільки винахідливе та творче планування, хороший обман, але й те, що ми називаємо рушієм всіх цих танків і бронетранспортерів, цих 9ти нових бронетанкових механізованих бригад. Вони повинні мати підтримку артилерії, протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення, інженерів, розвідки тощо”, - наголошує військовий експерт Роберт Гамільтон.
Брак злагодженої роботи між військами він вважає причиною, чому росіяни зазнали поразки на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
“Ми бачили на початку війни, коли росіяни намагалися керувати своїми танками та бронетранспортерами без цих речей, без розвідки на флангах на фронті, не перебуваючи в зоні дії своєї артилерії, без хороших інженерів, які могли б прибрати перешкоди, без хорошої логістики, саме тому росіяни зазнали поразки на початковому етапі війни, бо не діяли загальновійськовим загоном. Українцям доведеться діяти так і змогти це робити, щоб досягти успіху проти росіян цієї весни”, - додав експерт Інституту зовнішньої політики Гамільтон.
Експерти Коффі та Гамільтон в інтерв'ю Голосу Америки також проаналізували, чи буде вирішальним контрнаступ у цій війні.
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