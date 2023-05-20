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США діятимуть так, щоб уникнути Третьої світової війни – радник нацбезпеки Салліван у контексті повідомлень про можливе надання F-16 Україні
Головний принцип президента Сполучених Штатів полягає у повній підтримці України, її оборони свого суверенітету і територіальної ціліснісності. При цьому для США недоторканим залишається і принцип діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни.
Таку заяву під час брифінгу у рамках саміту лідерів країн "Групи семи" у Хіросімі, Японія зробив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Заява пролунала на тлі останніх повідомлень щодо рішення Сполучених Штатів приєднатися до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - літаки F-16. Та у подальшому - надання їх Україні.
Як повідомляв Голос Америки, таку інформацію підтвердив Білий дім.
Салліван також наголосив, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7 у Хіросімі про таке рішення.
Посадовець нагадав, що разом із союзниками США зосередилися на забезпеченні України системною зброєю та навчанням, необхідними їй для контрнаступу цієї весни та літа.
Ми виконали те, що обіцяли, дали Україні, те, що їй потрібно.Джейк Салліван
“Ми виконали те, що обіцяли, дали Україні, те, що їй потрібно – на основі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими”, – заявив Салліван.
А зараз, за якого словами, союзники перейшли до обговорень щодо вдосконалення українських ВПС як частини довгострокового зобов’язання західних країн щодо самооборони України.
Коли до України прибудуть винищувачі F-16
Коли Україні будуть поставлені літаки, хто їх буде доставляти і скільки – це вирішиться у найближчі місяці, сказав посадовець.
Про порядковість надання зброї і техніки Салліван нагадав: “Наш підхід до підготовки українців відповідає наявним вимогам [на полі бою - ред.]”
Так, за його словами, на першому етапі, коли російські війська наступали на Київ, ключовими засобами були потрібні стінгери та джавеліни. На другому етапі - артилерія та боєприпаси. Далі США доклали величезних зусиль, щоб гарантувати, що Україна матиме все необхідне для контрнаступу – танки, бойові машини Bradley та інші засоби, у тому числі літаки радянського часу, сказав Салліван.
Літаків F-16 досі Україна не потребувала, переконаний Салліван. Проте за кілька місяців вони стануть доречними для боротьби: “Ми досягли моменту, коли настав час поглянути на майбутнє і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутньої сили, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії”.
Першим кроком на цьому шляху стануть навчання, а потім робота з союзниками, партнерами та самими українцями, щоб визначити, як фактично постачатимуться літаки.
Салліван наголосив: Сполучені Штати не підтримують атаки на російську територію, що стосується і надання винищувачів.
“І українці постійно заявляли, що вони готові виконати це завдання, і фактично ми бачили, як вони дотримувалися цього, коли отримували західне обладнання”, - підтвердив Салліван.
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- Голос Америки
G7 рішуче засудили Росію. Зеленський обговорив вступ України до ЄС та зустрівся з лідерами країн "нейтральної позиції" щодо війни Росії
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії з нагоди саміту країн «Групи семи» провів зустріч із президентами та міністрами – як стосовно спільного протистояння російській агресії, так, і, зокрема, про вступ України до ЄС, мовиться на сайті президента.
З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Зеленський обговорив перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу – інформує офіційний сайт президента.
Йшлося і про експортні обмеження щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу. Як повідомляв Голос Америки, Європа запроваджувала тимчасові обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України через інтереси власних фермерів.
Натомість видання Bloomberg наголошує, що український президент подолав 9000 км до Японії, щоб насамперед використати цю нагоду для спілкування з лідерами країн, які зайняли більш нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, відбулася була перша розмова лідерів України та Індії з часу повномасштабного російського вторгнення - повідомляв Голос Америки.
За інформацію CNN, присутність Зеленського на саміті в Японії “підкреслює нагальну потребу зберегти єдність Заходу перед обличчям російської агресії”.
G7 засудила дії Росії “найрішучішим чином”
У спільному комюніке, опублікованому країнами G7 у суботу, “Група семи” засудила дії Росії “найрішучішим чином”.
«Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру», – йдеться у комюніке.
Володимир Зеленський в Японії зустрівся і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, подякувавши йому за потужну оборонну допомогу для України.
Під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський подякував французам “за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України” та відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.
Перед тим Зеленський, як повідомлялося, зустрівся із з премʼєр-міністрами Індії, Італії, Великої Британії.
У спільній заяві країн G7 лідери окреслили і спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань. Китай висловив невдоволення з цього приводу. Як інформує Reuters, Пекін розцінює заяву як втручання у його внутрішні справи.
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Працівники ЗАЕС просять допомоги і чекають на деокупацію. Ядерники побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми – Котін
Персонал і керівництво Запорізької атомної електростанції очікували, що деокупація може відбутися «до місяця», але ситуація триває вже понад рік. Колектив очікує звільнення станції, яку Росія перетворює на військову базу, а ядерники застерігають про небезпеку масштабної аварії.
“Персонал просто в постійній надії, що це [деокупація - ред.] нарешті станеться, і просто чекає та просить допомоги”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент української державної атомної компанії «Енергоатом», оператора ЗАЕС.
Бездумна окупація військовими несе ризики викиду радіації
За словами Котіна, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Посадовець побоюється їх намірів і планів, оскільки на станції багато ядерного матеріалу – шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.
При їхньому пошкодженні можливий викид радіації.
Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення –попереджає Котін.
За його словами, українські ядерники очікували “набагато більшого” від Міжнародне агентство з атомної енергії, МАГАТЕ.
“Їхня участь була корисною. Крім того, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі також дуже допоміг у вирішенні деяких проблем, які виникали на станції. Наприклад, звільнення в.о. гендиректора заводу. Його звільнили за три дні, і я не впевнений, чи був би він зараз живий, якби не Гроссі. Також на Запорізькій атомній електростанції зараз постійно присутні спостерігачі”, - сказав Котін.
Він також підтримав ідею Ґроссі про вільну від військових територію навколо ЗАЕС. Щодо цього тривають переговори, але рішення ще так і немає.
Як повідомляв Голос Америки, план Ґроссі для ЗАЕС полягав у тому, щоб “захищати об'єкт, а не територію” і вивести російську зброю з території станції.
Надії на МАГАТЕ і "справжніх" ядерників "Росатома"
Усе ж саме на МАГАТЕ Котін покладає надії щодо звільнення “заручників” у Енергодарі і протидії небезпеці від росіян із потенційного катастрофічного забруднення Європи.
Крім того, він надіється і на “справжній персонал “Росатома”: “Вони, звичайно, підтримують російські війська, але деякі з них є професіоналами-ядерниками, і вони розуміють ризики”.
Котін також розповів, що з часу окупації на Запорізькій атомній електростанції було шість відключень, а це дуже небезпечно для станції.” Це ніби перший етап події, яка сталася на Фукусімі”, - порівняв Котін.
Тоді під час землетрусу японська станція втратила зовнішнє живлення. А через 30 хвилин прийшло цунамі і всі дизельні генератори, які підтримували живлення, затонули й перестали працювати. “У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів”, - сказав Котін про захист.
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Росія перетворює атомну станцію на військову базу, працівників піддали тортурам – президент Енергоатома
Російська окупація Запорізької атомної електростанції «постійно посилюється», окупаційна влада перетворює окуповану ЗАЕС на військову базу, заявив в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент української державної атомної компанії «Енергоатом».
За його словами, кількість російських військових на ЗАЕС постійно збільшується і тепер перевищує чисельність персоналу. Зараз російських військових там майже 2500, тоді як раніше їх було близько 500, сказав Котін, керівник компанії, яка володіє ЗАЕС.
Говорячи про безпеку станції з керівницею східноєвропейського бюро “Голосу Америки” Мирославою Гонгадзе у Києві, він сказав, що якщо на станції відбудеться катастрофа, радіаційне забруднення може поширитися не лише половину України та Чорне море, але й серйозно вплинути на Європу.
ЗАЕС - заручниця Росії
“Наразі у них [росіян - ред.] є лише одна ідея – зберегти станцію як свою військову базу, тому що це охоронна територія, і ядерний матеріал захищає сам себе. Тому вони розуміють, що обстрілу ядерних матеріалів не буде через ризик забруднення”, - сказав Котін, визнавши, що станція по суті є заручницею РФ.
Ситуація постійно погіршується – сказав Котін. Про це Голосу Америки розповіли також співробітники служби безпеки, які нещодавно працювали на станції.
Тортури і побиття персоналу
З самого початку окупації (4 березня 2022 року) російські війська встановили тут свій режим, а президент Росії Володимир Путін видав указ про створення операційної організації, яка базувалася на Росатомі, державній монополії Росії в атомній енергетиці.
Були тортури, було побиття персоналу. Вони також захопили працівників і посадили в клітки. Деякі люди загинули, а деякі зникли безвісти.Петро Котін
“Вони тиснули на наш персонал для підписання договорів з цією фейковою організацією. Були тортури, було побиття персоналу. Вони також захопили працівників і посадили в клітки. У них там були всі види тортур. Деякі люди загинули, а деякі зникли безвісти. І ми не знаємо, де вони зараз”, – розповідає Котін.
За його інформацією, близько 2000-2700 співробітників підписали цей контракт. Близько 3500 не підписували документи.
“Тому ми продовжуємо їм платити зарплату, а росіяни просто заборонили їм приходити на роботу”, - сказав очільник “Енергоатома”.
Найглибший рівень деградації станції
Про ситуацію на станції Котін сказав: “Це найглибший рівень деградації станції, який тільки можливий”.
Як повідомляв Голос Америки, західні ЗМІ проводять паралелі між українським контрнаступом і ядерними загрозами на ЗАЕС.
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