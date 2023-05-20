США діятимуть так, щоб уникнути Третьої світової війни – радник нацбезпеки Салліван у контексті повідомлень про можливе надання F-16 Україні

Головний принцип президента Сполучених Штатів полягає у повній підтримці України, її оборони свого суверенітету і територіальної ціліснісності. При цьому для США недоторканим залишається і принцип діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни.

Таку заяву під час брифінгу у рамках саміту лідерів країн "Групи семи" у Хіросімі, Японія зробив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Заява пролунала на тлі останніх повідомлень щодо рішення Сполучених Штатів приєднатися до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - літаки F-16. Та у подальшому - надання їх Україні.

Як повідомляв Голос Америки , таку інформацію підтвердив Білий дім.

Салліван також наголосив, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7 у Хіросімі про таке рішення.

Посадовець нагадав, що разом із союзниками США зосередилися на забезпеченні України системною зброєю та навчанням, необхідними їй для контрнаступу цієї весни та літа.

Ми виконали те, що обіцяли, дали Україні, те, що їй потрібно.

“Ми виконали те, що обіцяли, дали Україні, те, що їй потрібно – на основі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими”, – заявив Салліван.

А зараз, за якого словами, союзники перейшли до обговорень щодо вдосконалення українських ВПС як частини довгострокового зобов’язання західних країн щодо самооборони України.

Коли до України прибудуть винищувачі F-16

Коли Україні будуть поставлені літаки, хто їх буде доставляти і скільки – це вирішиться у найближчі місяці, сказав посадовець.

Про порядковість надання зброї і техніки Салліван нагадав: “Наш підхід до підготовки українців відповідає наявним вимогам [на полі бою - ред.]”

Так, за його словами, на першому етапі, коли російські війська наступали на Київ, ключовими засобами були потрібні стінгери та джавеліни. На другому етапі - артилерія та боєприпаси. Далі США доклали величезних зусиль, щоб гарантувати, що Україна матиме все необхідне для контрнаступу – танки, бойові машини Bradley та інші засоби, у тому числі літаки радянського часу, сказав Салліван.

Літаків F-16 досі Україна не потребувала, переконаний Салліван. Проте за кілька місяців вони стануть доречними для боротьби: “Ми досягли моменту, коли настав час поглянути на майбутнє і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутньої сили, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії”.

Першим кроком на цьому шляху стануть навчання, а потім робота з союзниками, партнерами та самими українцями, щоб визначити, як фактично постачатимуться літаки.

Салліван наголосив: Сполучені Штати не підтримують атаки на російську територію, що стосується і надання винищувачів.

“І українці постійно заявляли, що вони готові виконати це завдання, і фактично ми бачили, як вони дотримувалися цього, коли отримували західне обладнання”, - підтвердив Салліван.

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