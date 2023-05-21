Настав час реформувати Раду Безпеки – генсек ООН

Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії - заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції на саміті "Групи семи" у Хіросімі після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

"Я маю чітке запевнення від Зеленського, що вони не використають (F-16) для (ударів) по території Росії, але по позиціях російських сил в Україні, у тій зоні - вони зможуть це робити", - підкреслив Байден у відповідь на запитання журналістів про те, чи рішення передати ЗСУ винищувачі четвертого покоління не призведуть до ескалації війни Росії в Україні.

Глава Білого дому також нагадав, що під час саміту G7 США оголосили про новий пакет допомоги, що включає зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4.

"Під час моєї зустрічі із президентом Зеленським та з його командою після засідання G7 я сказав йому, що США разом зі своїми партнерами почнуть тренувати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підсилити українську авіацію в межах довгострокової відданості посилити здатність України захищатись, - додав Байден. - Торік ми надали все, що їм потрібно було на той момент, а тепер ми рухаємось у напрямку, щоб надати їм можливість захищати себе таким чином, з чим вони раніше не мали справи".

Журналісти запитали главу Білого дому, чому адміністрація погодилась надати F-16 Києву, що просив про винищувачі понад рік, саме зараз, нагадавши слова радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана про "гострі потреби" війни.

Байден відповів, що F-16 не допомогли б українським силам, наприклад, в обороні Бахмута: "Щодо F-16, вони б не допомогли у цьому взагалі - це було непотрібно, наприклад, якщо взяти до прикладу Бахмут, вони (винищувачі) не мали б значного впливу".

"Але з часу надання всього, - від значних систем протиповітряної оборони, танків, а також всього іншого, що матиме наслідки у найближчій перспективі на Донбасі, де точаться бої, а зараз вони (українці) вже мають все це обладнання, частина ще надходить, але більшість вони мають, - якщо вони (ЗСУ) продовжать досягати успіхів (do well - ред.), ми опинимось у ситуації, коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі. І також, з Божою волею, і ми цього не знаємо, якщо вони досягнуть успіху, вони ймовірно прийдуть до того, що буде не перемир'ям, а мирною угодою, й вони (українці) матимуть змогу, впевненість і здатність протистояти й давати відповідь росіянам, якщо вони змінять свою позицію (щодо миру - ред.)".

Він пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть використані в українському контрнаступі.

"Я не очікую, що F-16 будуть залучені в існуючих (воєнних діях - ред.). Припустимо, хоча це не так, що завтра розпочнеться (наступ), або за тиждень, два, три, сім чи десять, - дуже малоймовірно, що (літаки) будуть використані для цього, - сказав Байден. - Але вони будуть використані, якщо (українці) досягнуть успіху найближчим часом, й вони муситимуть продовжувати боротись проти росіян, які мають командні центри там, куди не можуть досягти (українці) із наявними засобами, тож це інша потреба. Так само як танки не були потрібні на початку, але потрібні зараз".

"Сьогодні зранку я знову запевнив президента Зеленського разом із країнами Групи семи та нашими союзниками в усьому світі, що ми не вагатимемось, Путін не знищить нашу рішучість, як він думав, що він зможе це зробити, два роки тому, майже три роки тому, - підкреслив Байден. - Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну і безпекову допомогу для України, щоб вона могла бути сильною - стільки, скільки це буде потрібно".

Байден додав, що "останні кілька днів ще раз підкреслили, наскільки важливим є світове лідерство Америки". За його словами, саміт G7 у Хіросімі став неймовірно важливим для посилення співпраці між союзниками у таких питаннях як захист довкілля, запобігання наступним пандеміям, протистояння впливу Китаю та підтримка України, від чого зокрема залежить і безпека й процвітання американського народу. Він зауважив, що його зустрічі на полях із лідерами інших країн "зробили нас більш об'єднаними, стійкими й рішучими прямувати до більшого поступу у наступні місяці".