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Настав час реформувати Раду Безпеки – генсек ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у неділю, що настав час реформувати і Раду Безпеки, і Бреттон-Вудські інституції, щоб вони відповідали «реаліям сучасного світу».
Виступаючи на прес-конференції в Хіросімі, Японія, де проходила зустріч Групи семи, Гутерріш сказав, що обидві інституції відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення.
«Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою, - сказав він. - Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки».
Гутерріш також розповів про те, як він відчуває, що на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інституцій або «усунення проблем» Глобального Півдня.
Економіка Індії зросте на понад 6% цього та наступного року, заявив Міжнародний валютний фонд у своєму звіті World Economic Outlook цього січня. На Китай та Індію разом припадатиме близько 50% світового економічного зростання в 2023 році, каже головний економіст МВФ і директор департаменту досліджень П'єр-Олів'є Гурінша. Разом з тим економічний вплив G7 за останні 30 років знизився і, за даними МВФ, становив 29,9% світового ВВП у 2023 році порівняно з 50,7% у 1980 році.
Японія, яка приймає G7, запросила до Хіросіми для переговорів представників так званого Глобального Півдня. Серед запрошених були прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та президент Індонезії Джоко Відодо.
Саміт Групи семи відвідав і президент України Володимир Зеленський. Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді – це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення.
Як повідомляв раніше Голос Америки, кореспонденти західних інформаційних агентств, які висвітлюють саміт у Японії, пишуть, що несподівана поява на ньому президента України змістила акценти, з тим, що менше уваги приділялося питанням клімату та іншим питанням, які не пов'язані напряму з війною, яку Росія веде в Україні.
В матеріалі використані джерела Reuters
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- Голос Америки
Байден пояснив, чому прийняв рішення про F-16 для України саме зараз
Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії - заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції на саміті "Групи семи" у Хіросімі після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
"Я маю чітке запевнення від Зеленського, що вони не використають (F-16) для (ударів) по території Росії, але по позиціях російських сил в Україні, у тій зоні - вони зможуть це робити", - підкреслив Байден у відповідь на запитання журналістів про те, чи рішення передати ЗСУ винищувачі четвертого покоління не призведуть до ескалації війни Росії в Україні.
Глава Білого дому також нагадав, що під час саміту G7 США оголосили про новий пакет допомоги, що включає зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4.
"Під час моєї зустрічі із президентом Зеленським та з його командою після засідання G7 я сказав йому, що США разом зі своїми партнерами почнуть тренувати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підсилити українську авіацію в межах довгострокової відданості посилити здатність України захищатись, - додав Байден. - Торік ми надали все, що їм потрібно було на той момент, а тепер ми рухаємось у напрямку, щоб надати їм можливість захищати себе таким чином, з чим вони раніше не мали справи".
Журналісти запитали главу Білого дому, чому адміністрація погодилась надати F-16 Києву, що просив про винищувачі понад рік, саме зараз, нагадавши слова радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана про "гострі потреби" війни.
Байден відповів, що F-16 не допомогли б українським силам, наприклад, в обороні Бахмута: "Щодо F-16, вони б не допомогли у цьому взагалі - це було непотрібно, наприклад, якщо взяти до прикладу Бахмут, вони (винищувачі) не мали б значного впливу".
"Але з часу надання всього, - від значних систем протиповітряної оборони, танків, а також всього іншого, що матиме наслідки у найближчій перспективі на Донбасі, де точаться бої, а зараз вони (українці) вже мають все це обладнання, частина ще надходить, але більшість вони мають, - якщо вони (ЗСУ) продовжать досягати успіхів (do well - ред.), ми опинимось у ситуації, коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі. І також, з Божою волею, і ми цього не знаємо, якщо вони досягнуть успіху, вони ймовірно прийдуть до того, що буде не перемир'ям, а мирною угодою, й вони (українці) матимуть змогу, впевненість і здатність протистояти й давати відповідь росіянам, якщо вони змінять свою позицію (щодо миру - ред.)".
Він пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть використані в українському контрнаступі.
"Я не очікую, що F-16 будуть залучені в існуючих (воєнних діях - ред.). Припустимо, хоча це не так, що завтра розпочнеться (наступ), або за тиждень, два, три, сім чи десять, - дуже малоймовірно, що (літаки) будуть використані для цього, - сказав Байден. - Але вони будуть використані, якщо (українці) досягнуть успіху найближчим часом, й вони муситимуть продовжувати боротись проти росіян, які мають командні центри там, куди не можуть досягти (українці) із наявними засобами, тож це інша потреба. Так само як танки не були потрібні на початку, але потрібні зараз".
"Сьогодні зранку я знову запевнив президента Зеленського разом із країнами Групи семи та нашими союзниками в усьому світі, що ми не вагатимемось, Путін не знищить нашу рішучість, як він думав, що він зможе це зробити, два роки тому, майже три роки тому, - підкреслив Байден. - Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну і безпекову допомогу для України, щоб вона могла бути сильною - стільки, скільки це буде потрібно".
Байден додав, що "останні кілька днів ще раз підкреслили, наскільки важливим є світове лідерство Америки". За його словами, саміт G7 у Хіросімі став неймовірно важливим для посилення співпраці між союзниками у таких питаннях як захист довкілля, запобігання наступним пандеміям, протистояння впливу Китаю та підтримка України, від чого зокрема залежить і безпека й процвітання американського народу. Він зауважив, що його зустрічі на полях із лідерами інших країн "зробили нас більш об'єднаними, стійкими й рішучими прямувати до більшого поступу у наступні місяці".
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.
До пакету увійде:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси з лазерним наведенням;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.
21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.
Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».
20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.
- Голос Америки
Джо Байден, Володимир Зеленський – прес-конференції на саміті G7. Наживо з перекладом українською
Прес-конференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі. А також: прес-конференція президента України Володимира Зеленського в Японії. Дивіться трансляцію Голосу Америки наживо з перекладом українською.
- Голос Америки
Пекін назвав заяву лідерів G7 атакою і “нахабним втручанням у внутрішні справи Китаю”
Пекін різко засудив заяву лідерів Групи семи та назвав її спробою дискредитувати і атакувати Китай. Про це йдеться у тексті від МЗС Китаю на офіційному сайті відомства.
“Ніхто не повинен недооцінювати рішучість і здатність китайського народу захищати суверенітет і територіальну цілісність Китаю”, - заявляє МЗС країни, закликаючи світових лідерів також “не втручатися” у справи, пов’язані з Гонконгом, Сіньцзяном і Тибетом “під приводом прав людини”, – заявив неназваний китайський речник.
“Минули ті часи, коли жменька західних країн могла просто втручатися у внутрішні справи інших країн і маніпулювати глобальними справами”, – додав китайський посадовець.
Крім того, Китай наразі ніяк не відреагував на заклик лідерів G7 використати свій вплив на Росію, щоб змусити Москву вивести свої війська з України, інформує видання New York Times.
“Тайвань - це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання – справа китайців, питання, яке повинні вирішити китайці”, - сказав речник Міністерства закордонних справ на тлі заяв і застережень Групи семи, що цими днями проводить саміт у Хіросімі.
“Китай твердо відданий оборонній ядерній стратегії. Ми дотримувалися нашої обіцянки “не використовувати першими” ядерну зброю”, - запевняє МЗС країни.
Як повідомляв Голос Америки, у спільній заяві країн G7 лідери окреслили спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань.
Група семи занепокоєна зростаючими загрозами з боку Китаю та розкритикувала його за використання "економічного примусу", мілітаризацію Південно-Китайського моря та "втручання", спрямоване на підрив безпеки дипломатів, цілісності демократичних інститутів та економічного процвітання, інформує Голос Америки.
У Хіросімі перебуває і президент України Володимир Зеленський. Він зустрічаєтсья із президентами і міністрами різних країн. Білий дім підтвердив, що у неділю з українським президентом зустрінеться і президент США Джо Байден.
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