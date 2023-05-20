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Лідери G7 та Глобального Півдня по-різному поставилися до появи Зеленського в Японії
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічі G7 в Японії може «змінити правила гри».
Французький президент назва саміт «унікальною можливістю» для Зеленського довести свою позицію безпосередньо до світових лідерів. «Я думаю, що це унікальна подія», — сказав Макрон Зеленському у відео, яке він поширив у Twitter.
Зеленський прибув до Японії на саміт G7 на борту французького урядового літака.
Водночас видання Bloomberg пише про “знервованість” бразильської офіційної делегації через несподіваний візит на саміт Групи семи у Японії українського президента Володимира Зеленського.
Кореспонденти західних інформаційних агентств, які висвітлюють саміт у Японії, пишуть, що несподівана поява на ньому президента України змістила акценти, з тим, що менше уваги приділялося питанням клімату та іншим питанням, які не пов'язані напряму з війною, яку Росія веде в Україні.
У своєму повідомленні у Twitter президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва так розставив свої пріоритети.
“Говоримо про збереження Амазонії та шляхи розбудови миру в Україні”, - так президент Бразилії описав у Твіттері свою зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Бразильська делегація, за інформацією джерел Bloomberg, “тепер відчуває тиск, щоб прийняти запрошення на особисту зустріч” між президентами.
Спілкування саме з лідерами країн, які зайняли більш нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, є одним з головних завдань японського візиту Зеленського - пишуть світові ЗМІ, як повідомляв Голос Америки раніше.
Як відомо, окремі заяви президента Бразилії про війну в Україні викликали критику у США та ЄС, після чого Лула да Сілва таки заявив, що засуджує порушення територіальної цілісності України і повторив свій заклик до створення «групи країн» для пошуку мирного вирішення військового конфлікту.
Минулого місяця Лула да Сілва відвідав Китай, де обговорював пропозицію президента Сі Цзіньпіна про припинення вогню, яка фактично “заморозили” б російські війська на місці - пише Bloomberg.
Перебуваючи в Пекіні, Лула закликав Росію, Індію, Китай і Південну Африку запропонувати альтернативу долару в зовнішній торгівлі. І звинуватив США в “заохочуванні війни” в Україні. Він також приймав у Бразилії міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Як повідомляв Голос Америки, Володимир Зеленський уже зустрівся на полях саміту Групи семи із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді – це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення. Індія не виступила з різким засудженням цього вторгнення.
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- Голос Америки
Пекін назвав заяву лідерів G7 атакою і “нахабним втручанням у внутрішні справи Китаю”
Пекін різко засудив заяву лідерів Групи семи та назвав її спробою дискредитувати і атакувати Китай. Про це йдеться у тексті від МЗС Китаю на офіційному сайті відомства.
“Ніхто не повинен недооцінювати рішучість і здатність китайського народу захищати суверенітет і територіальну цілісність Китаю”, - заявляє МЗС країни, закликаючи світових лідерів також “не втручатися” у справи, пов’язані з Гонконгом, Сіньцзяном і Тибетом “під приводом прав людини”, – заявив неназваний китайський речник.
“Минули ті часи, коли жменька західних країн могла просто втручатися у внутрішні справи інших країн і маніпулювати глобальними справами”, – додав китайський посадовець.
Крім того, Китай наразі ніяк не відреагував на заклик лідерів G7 використати свій вплив на Росію, щоб змусити Москву вивести свої війська з України, інформує видання New York Times.
“Тайвань - це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання – справа китайців, питання, яке повинні вирішити китайці”, - сказав речник Міністерства закордонних справ на тлі заяв і застережень Групи семи, що цими днями проводить саміт у Хіросімі.
“Китай твердо відданий оборонній ядерній стратегії. Ми дотримувалися нашої обіцянки “не використовувати першими” ядерну зброю”, - запевняє МЗС країни.
Як повідомляв Голос Америки, у спільній заяві країн G7 лідери окреслили спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань.
Група семи занепокоєна зростаючими загрозами з боку Китаю та розкритикувала його за використання "економічного примусу", мілітаризацію Південно-Китайського моря та "втручання", спрямоване на підрив безпеки дипломатів, цілісності демократичних інститутів та економічного процвітання, інформує Голос Америки.
У Хіросімі перебуває і президент України Володимир Зеленський. Він зустрічаєтсья із президентами і міністрами різних країн. Білий дім підтвердив, що у неділю з українським президентом зустрінеться і президент США Джо Байден.
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