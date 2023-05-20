Лідери G7 та Глобального Півдня по-різному поставилися до появи Зеленського в Японії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічі G7 в Японії може «змінити правила гри».

Французький президент назва саміт «унікальною можливістю» для Зеленського довести свою позицію безпосередньо до світових лідерів. «Я думаю, що це унікальна подія», — сказав Макрон Зеленському у відео, яке він поширив у Twitter.

Зеленський прибув до Японії на саміт G7 на борту французького урядового літака.

Водночас видання Bloomberg пише про “знервованість” бразильської офіційної делегації через несподіваний візит на саміт Групи семи у Японії українського президента Володимира Зеленського.

Кореспонденти західних інформаційних агентств, які висвітлюють саміт у Японії, пишуть, що несподівана поява на ньому президента України змістила акценти, з тим, що менше уваги приділялося питанням клімату та іншим питанням, які не пов'язані напряму з війною, яку Росія веде в Україні.

У своєму повідомленні у Twitter президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва так розставив свої пріоритети.

“Говоримо про збереження Амазонії та шляхи розбудови миру в Україні”, - так президент Бразилії описав у Твіттері свою зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Бразильська делегація, за інформацією джерел Bloomberg, “тепер відчуває тиск, щоб прийняти запрошення на особисту зустріч” між президентами.

Спілкування саме з лідерами країн, які зайняли більш нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, є одним з головних завдань японського візиту Зеленського - пишуть світові ЗМІ, як повідомляв Голос Америки раніше.

Як відомо, окремі заяви президента Бразилії про війну в Україні викликали критику у США та ЄС, після чого Лула да Сілва таки заявив , що засуджує порушення територіальної цілісності України і повторив свій заклик до створення «групи країн» для пошуку мирного вирішення військового конфлікту.

Минулого місяця Лула да Сілва відвідав Китай, де обговорював пропозицію президента Сі Цзіньпіна про припинення вогню, яка фактично “заморозили” б російські війська на місці - пише Bloomberg .

Перебуваючи в Пекіні, Лула закликав Росію, Індію, Китай і Південну Африку запропонувати альтернативу долару в зовнішній торгівлі. І звинуватив США в “заохочуванні війни” в Україні. Він також приймав у Бразилії міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як повідомляв Голос Америки , Володимир Зеленський уже зустрівся на полях саміту Групи семи із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді – це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення. Індія не виступила з різким засудженням цього вторгнення.

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