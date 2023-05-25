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- Голос Америки
Я не хотів би, щоб американських військових втягнули у війну в Україні чи Росії - Десантіс
Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважають головним конкурентом колишнього президента США Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році, заявив, що не хотів би, щоб «американські війська були втягнуті у війну в Росії чи в Україні». Про це він сказав у своєму першому інтерв’ю після оголошення про намір змагатися за президентське крісло.
Десантіс намагається виграти номінацію від Республіканської партії на президентські вибори. Найімовірнішим кандидатом від іншої провідної партії США, Демократичної, називають чинного американського президента Джо Байдена.
В новинному випуску на каналі Fox News на питання, що б він зробив у перший день на посаді президента у разі перемоги відносно російсько-української війни, він першочергово піддав критиці стан американського війська.
«Ми повинні визнати, що наше військо стало політизованим. Ми говоримо про гендерну ідеологію, глобальне потепління, але це не те військо, в якому я служив. Ми повинні повернути увагу нашої армії до відданості, базових цінностей, головної місії». Він додав, що збільшив би кількість військових в армії.
«Щодо того, що відбувається в Східній Європі, я б хотів розв’язати це, я не хочу побачити ширшої війни. Абсолютно невідомо, як все це буде виглядати в січні 2025 року. Але я б не хотів побачити американських військових у війну в Росії чи Україні».
Раніше Десантіс висловлював суперечливі позиції щодо війни Росії проти України.
Як повідомляв Голос Америки, у березні Десантіс, відповідаючи на запитання тележурналіста Пірса Морґана про те, що він раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», тепер сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він.
Оцінки Десантіса підштовхнули дискусії стосовно того, яку політику мають вести США щодо Росії й Путіна, і якою має бути позиція Республіканської партії, в час, коли починається процес визначення претендентів на змагання за президентську посаду на виборах 2024 року.
У попередніх оцінках, які політик надав американському тележурналісту Такеру Карлсону з каналу Fox News 14 березня, Десантіс розкритикував те, що він назвав «необмеженим чеком» адміністрації Байдена на допомогу Україні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, його суперник за номінацію від республіканців, Дональд Трамп, який оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента ще в листопаді минулого року, в ефірі каналу CNN заявив, що , що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.
Заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо російської війни в Україні викликали критику колег по партії, а також обговорення у ЗМІ.
Колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті назвав Трампа "маріонеткою Путіна", після того, як Трамп в ефірі CNN відмовився сказати кого він підтримує у війні.
Інший відомий республіканець, екс-губернатор штату Меріленд Леррі Гоґан також критично поставився до того, що Трамп "відмовився сказати, що підтримує Україну перед лицем російської агресії" і не засудив тих, хто йшов на штурм Капітолію 6 січня. Гоґан заявив, що Трамп "не має очолювати повернення нашої партії до Білого дому".
В матеріалі використані джерела Fox News, CNN.
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- Голос Америки
Держдеп схвалив продаж Україні системи NASAMS вартістю 285 мільйонів доларів
Державний департамент схвалив можливий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS, як також відповідного обладнання орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.
Агентство звітує, що уряд України звернувся з проханням придбати систему ППО NASAMS, яка включає: один радіолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1, центр розподілу вогню (FDC); пускові установки, захищений зв'язок, приймачі GPS, завантажувачі кодів, набори кабелів, набори інструментів, тестове обладнання, допоміжне обладнання тощо. Запит включав також технічну підтримка уряду США та підрядників, а також інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення. Загальна вартість запиту – 285 мільйонів доларів США.
«Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», - йдеться у повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.
В агентстві наголосили, що Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Також там зазначили, що отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і критичну національну інфраструктуру.
Зазначено, що основним підрядником буде Raytheon Missiles and Defense, Тусон, Аризона.
- Голос Америки
“Рамштайн-12”. Брифінг Ллойда Остіна та Марка Міллі за підсумками зустрічі. З перекладом українською
Результати “Рамштайн-12” – прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України 25 травня. Дивіться наживо з перекладом українською на платформах “Голос Америки Українською”.
Початок трансляції: 19:30 за Києвом | 12:30 за Вашингтоном.
"Patriot рятує життя", – міністр оборони США. Відео
"Ми допомогли Україні захистити небо і не здамося. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. І тому протиповітряна оборона знову буде в центрі наших нинішніх дискусій", – міністр оборони США Ллойд Остін
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Фінляндія схвалила пакет військової допомоги Україні на 109 мільйонів євро
Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю в 109 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони країни 25 травня.
За повідомленням, 16-й пакет оборонної допомоги схвалив президент Саулі Ніїністе. До нього увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси.
Інших деталей пакету фінське Міноборони не наводить.
За оцінкою міністра оборони Антті Кайкконена, загальна сума допомоги Україні від Фінляндії сягнула 1,1 мільярда євро.
У березні стало відомо, що Фінляндія у відповідь на запит України про допомогу у задоволенні потреб, пов’язаних з освітою, довкіллям та радіаційною безпекою, надасть Києву 29 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.
Як раніше повідомляв Голос Америки, 3 травня президент Зеленський відвідав Фінляндію, де проходив саміт країн Північної Європи - Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії. Виступаючи на прес-конференції у Гельсінкі, Зеленський сказав, що Києву "дуже потрібні" новітні літаки стандартів НАТО.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо західної авіації для України, президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що Гельсінкі не можуть передати Києву свої американські винищувачі Hornet, тому що "вони досить старі", і "таких літаків не дуже багато" в інших країнах Європи, тому немає сенсу створювати "сервісні структури" для обслуговування цих літаків в Україні. Ніїністе додав, що зараз країна замінює повітряний флот Hornet на F-35, й до того, як вони отримають нові винищувачі, вони не могли віддати свої старі.
Фінський президент також наголосив, що Hornet на той момент вже були "фактично списані, непридатні". "Але нам подобаються ваші літаки, щоб ви знали, пане президенте", – пожартував Зеленський.
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