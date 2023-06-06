Фінляндія вислала дев'ятьох російських дипломатів

Фінляндія видворила дев'ятьох російських дипломатів, звинувативши їх в роботі на російську розвідку.

"Їхні дії суперечать Віденській конвенції з дипломатичних відносин", - йдеться в заяві Офісу президента Фінляндії, виданій у вівторок.

Як повідомляв Голос Америки, протягом останніх місяців Норвегія та Швеція також вислали російських дипломатів звинувативши їх у тому, що вони були офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям. У відповідь Москва вислала норвезьких і шведських дипломатів. Росія відкидає звинувачення проти своїх дипломатів.

У квітні Фінляндія приєдналася до НАТО, що викликало незадоволення у Росії.

Фінляндія також у вівторок засудила вибух дамби у Новій Каховці, назвавши його «гуманітарною та екологічною катастрофою». Про це йдеться у повідомленні офісу президента Фінляндії у вівторок.

«Вибух знаменує нове розширення війни, що спричиняє масштабні руйнування в Україні як для мирного населення, так і для довкілля», – мовиться у повідомленні від імені президента Фінляндії Саулі Ніїністе.

У повідомленні сказано, що ця заява була ухвалена після зустрічі президента з міністерським комітетом уряду з питань зовнішньої та безпекової політики, на якому також обговорили напад Росії на Україну та безпекову ситуацію в Європі.

Україна звинуватила Росію у підриві дамби у навмисному воєнному злочині, тоді як Кремль заявив, що це був саботаж з боку самої України.

В статті використано матеріали АР, Reuters.