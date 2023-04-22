Росія висилає 20 німецьких дипломатів «у відповідь» на німецькі дії

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що уряд Росії ухвалив рішення про висилку з країни низки німецьких дипломатів, заявляючи, що це була «дзеркальна висилка» у відповідь на дії Німеччини. Взаємна висилка дипломатів відбувається на тлі посилення поставок зброї Україні з боку союзників. У п'ятницю на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині обговорювалися питання додаткових поставок зброї для початку українського контрнаступу.

У своєму повідомленні, МЗС Росії звинуватило Берлін у «ворожих діях» та у «контрольованих витоках», натякаючи на те, що Німеччина обіцяла Росії, що не буде «афішувати цей сюжет».

«Влада Німеччини ухвалила рішення про чергове масове видворення співробітників російських дипломатичних установ у Німеччині. Ми рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує зухвало руйнувати весь комплекс російсько-німецьких відносин», – йдеться в заяві міністерства, опублікованій на сайті МЗС у суботу.

Міністерство закордонних справ Росії у заяві не уточнило, про яку кількість дипломатів ідеться, хоча речниця міністерства Марія Захарова повідомила державному телеканалу «Звезда», що Москва вирішила вислати «понад 20», повідомляє агентство AFP.

Як пише агентство Reuters, Німеччина не підтвердила жодних власних висилок, але заявила, що прибуття російського урядового літака до Берліна було пов’язано з цією проблемою. Російське інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило, що Німеччина вирішила видворити «понад 20 російських дипломатів».

З початку війни Росії проти України у Москві критикують Берлін за пітримку Києва. У квітні минулого року уряд Німеччини видворив із країни близько 40 російських дипломатів.

Як повідомляв Голос Америки, 13 квітня Норвегія повідомила, що висилає 15 співробітників російського посольства, яких МЗС країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад. Посольство Росії в Осло заявило, що рішення Норвегії було «ще одним вкрай недружнім кроком, на який буде реакція».

Раніше цього року Естонія, Нідерланди та Австрія також вислали російських дипломатів на тлі боротьби з російс ькими шпигунськими операціями в Європі.

На початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому минулого року, європейські служби безпеки рекомендували висилку близько 600 чиновників, з яких 400, за оцінками фахівців, були офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям. Експерти вважають, що це лише половина російських розвідників з дипломатичним прикриттям у Європі.