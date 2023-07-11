Україна навряд чи приєднається до НАТО найближчим часом - Білий дім

Україна все ще має виконати вимоги, перш ніж зможе приєднатися до НАТО. Про це у коментарі CNN під час саміту Альянсу у Вільнюсі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми переконані, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що Альянс домовився ще в 2008 році, - сказав Кірбі. - Зараз є деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни. Звичайно, вони зараз воюють. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram: "Ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України... Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".

Кірбі визнав розчарування Зеленського: "Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо, - сказав Кірбі. - Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь".

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен для телеканалу ABC заявив: "Ми маємо об'єднаний Альянс, який дуже практичними способами продемонструє свою незмінну підтримку України, включаючи факт членства".

В окремому інтерв'ю NBC Блінкен сказав, що буде чітка демонстрація прогресу, якого Україна досягла на шляху до членства: "Це відобразиться на результатах саміту, а також на роботі, яку ще потрібно зробити".

"Я думаю, що всім було ясно, включно з президентом Зеленським, що в розпал війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і Альянс запропонує подальші реформи як з точки зору своєї безпекової роботи та їхньої демократії, які необхідні, щоб продовжувати рухатися цим шляхом", – сказав Блінкен.

Раніше Голос Америки повідомляв, що країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Також у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю, опублікованому в неділю, що Україна ще не готова приєднатися до НАТО. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на саміті у Вільнюсі сказав: "Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це просто імпортує війну в Альянс". Він наголосив, що Україна має приєднатися до НАТО "якомога швидше", але тільки після того, як російське повномасштабне вторгнення "закінчиться".