Брифінг. Касетні снаряди, саміт НАТО, голосування Конгресу – підсумки

Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про касетні боєприпаси для ЗСУ, результати саміту НАТО і голосування в Конгресі, які стосуються України. Гості ефіру – Мирослав Гай та Євген Глібовицький. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.