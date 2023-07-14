Брифінг. Касетні снаряди, саміт НАТО, голосування Конгресу – підсумки
Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про касетні боєприпаси для ЗСУ, результати саміту НАТО і голосування в Конгресі, які стосуються України. Гості ефіру – Мирослав Гай та Євген Глібовицький. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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