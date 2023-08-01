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Застосування ядерної зброї в Україні стане нападом на НАТО - впливовий сенатор США
Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це стане нападом на НАТО. Про таку перспективу попередив впливовий американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.
Хоча Україна і не є членом НАТО, вона межує з НАТО, додає сенатор.
"Час протверезішати, зрозуміти, що ваше варварське вторгнення до України не працює, вивести сили і врятувати багато молодих росіян від безглуздої смерті", - твітує Грем, звертаючись до "моїх російських друзів. які говорять про застосування ядерної зброї в Україні".
"До моїх російських друзів, які говорять про застосування ядерної зброї в Україні: вам потрібно зрозуміти, що це стане нападом на саме НАТО, через близькість України до території НАТО", - йдеться в твіті.
Заява законодавця прозвучала після того, як заступник голови Ради нацбезпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб протистояти контрнаступу ЗСУ.
В Білому домі назвали такі заяви "безвідповідальними". Представник Ради національної безпеки США наголосив, що Росія зіткнеться з суворими наслідками, якщо застосує ядерну зброю.
"Застосування ядерної зброї в Україні, або будь-де, стане катастрофічним для світу і нестиме жорсткі наслідки для Росії", - наводять ЗМІ слова посадовця.
Посадовець додав, що США слідкують за ситуацією і поки не бачать підстав, щоб змінювати стан готовності військ, і не бачать "жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю".
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У Вашингтоні розглядають багато сценаріїв щодо майбутнього Росії. Марі Йованович – про політику США в регіоні від Бейкера до Блінкена
«Було недостатнє розуміння, що кожна з цих країн фактично стане важливою сама по собі, і що нам знадобиться там потужна дипломатична присутність. Припускаю, що побутувала думка, що все одно все йтиме через Москву, бо так було століттями», - розповідає колишня посолка США в Україні Марі Йованович (2016-2019) про перші кроки із налагодження дипломатичної присутності США у країнах, які здобули незалежність у результаті розпаду Радянського Союзу.
В інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко вона проаналізувала основні помилки та підходи дипломатії США в регіоні, починаючи від розпаду Радянського Союзу і до сьогодні. Вона розповіла, чому в бюджеті Державного департаменту у 1991 році не було грошей на нові посольства та чому США наполягали на тому, аби Україна передала ядерну зброю Росії. А також – чому Сполучені Штати недооцінювали загрозу з боку Росії, навіть після війни в Грузії та анексії Криму, та чим відрізнилася підходи до допомоги України адміністрацій Клінтона, Обами, Трампа та Байдена.
Марі Йованович, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир, також викладає в Інституті вивчення дипломатії Джорджтаунського університету.
Крім України, вона також очолювала посольства США у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008). У 2012-2013 роках була першою заступницею помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії. Також працювала у посольствах США в Росії та Сомалі. Про свій дипломатичний досвід вона написала у своїх мемуарах «Уроки з краю». Йованович є випускницею Прінстонського університету.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плиності.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Отже, Росія вийшла з Чорноморської угоди. Зараз бомбить українські порти, сільськогосподарські об’єкти, знищує зерно, погрожує почати бомбити цивільні судна. Чого вони таким чином домагаються?
Марі Йованович, колишня Посолка США в Україні: Я думаю, що вони намагаються отримати якийсь важіль впливу на Україну, на Захід, на решту світу, використовуючи продовольство як зброю. Те, що зерно не буде йти на експорт, загрожуватиме постачанню продовольства в усьому світі. Й так існує багато вразливих груп населення, які вже страждають, і це лише посилить їхні страждання. Але намагаючись це зробити, Росія викриває, ким вона є. Вона демонструє, що таке Росія і що Росія робила з Україною не лише протягом останніх півтора року, але й протягом багатьох років.
Т.В.: Українці кажуть, що вони воюють з однією рукою за спиною, тому що Росія бомбить їхні території, а вони не можуть цього робити на території Росії, навіть якщо йдеться про військові об’єкти. Командувач ЗСУ генерал Залужний сказав, що вони все одно будуть робити це власною зброєю, але консенсус тут, у США, полягає у тому що війна повинна бути обмежена територією України. Хіба це справедливо?
М.Й.: Звичайно, я розумію цей аргумент. Прийнявши рішення підтримати Україну, Адміністрація Байдена зробила це в рекордно короткі терміни, тому що у них було багато часу, щоб продумати і підготуватися. Думаю, що в цьому вони намагаються досягти трьох цілей: зберегти єдність НАТО - щоб НАТО залишалася сильною - підтримати Україну і, щоб війна не вийшла за межі України. З цієї точки зору, думаю, зрозуміло, чому Адміністрація Байдена має застереження щодо своєї зброї. Але я б сказала, що існує багато хороших цілей на окупованих Росією територіях України, де може бути використана американська зброя.
Т.В.: Ви сказали, що вони роблять це з рекордною швидкістю, але, наприклад, як я чула від одного українського військовослужбовця, США надають потрібну кількість і потрібний тип зброї, але приблизно на рік із запізненням. Чому не можна робити це швидше?
Rоли я була в уряді, ми ніколи б не забезпечили такими видами поставок і обладнанням, які ми надаємо зараз, ані в тій кількості, яку ми надаємо зараз
М.Й.: Я не військова експертка. Але можу сказати, що коли я була в уряді (Адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа – ред.), по-перше, ми ніколи б не забезпечили такими видами поставок і обладнанням, які ми надаємо зараз, ані в тій кількості, яку ми надаємо зараз. Це б роками тягнулося - прийняти рішення, отримати фінансування, відправити в Україну. Враховуючи звичайний бюрократичний процес, це просто диво. Порівнюючи з тим, що потрібно Україні - чи то системи протиповітряної оборони, чи то ракети великої дальності, чи це боєприпаси, тощо - це недостатньо швидко. Подібно до того, як українська армія впроваджує інновації, і ми маємо впроваджувати інновації у скороченні прийняття рішень і рухатися швидше у постачанні обладнання в Україну.
Т.В.: Я чую критику як від республіканців, які виступають за Трампа, так і від республіканців, які виступають проти, що адміністрація недостатньо пояснює, чого вона намагаємося досягти в Україні, як би виглядала перемога, в чому інтерес США. Ви можете відповісти на обидва питання – у чому інтерес і чи добре це пояснює адміністрація США?
М.Й.: Я думаю, що адміністрація Байдена могла б набагато чіткіше пояснити свою мету в Україні. Вони сказали, що хочуть підтримати Україну, але бракує останньої частини — підтримати Україну перемогти. І це критично важливо. Не лише аби Україна, її чудовий народ відновив свою територіальну цілісність, щоб були врятовані життя, щоб люди могли жити в мирі, процвітанні та демократії. Але тому, і це також важливо, що якщо Росія переможе у цій війні, навіть якщо втримає лише частину України, вони зроблять те, що робили в 2014-2015 роках. Вони зупиняться, перегрупуються, переозброються і продовжуватимуть йти Україною. Треба дивитися не лише на те, що Путін робить, а й його слова. Він сказав, що його ціль - відновити Російську імперію, повернути все, що традиційно було російською територією. І хоча Путін багато бреше, у цьому випадку, я думаю, він говорить правду.
Я подорожую всією Америкою і люди мене запитують: «У нас є важливі внутрішні пріоритети. Навіщо ми всі ці гроші даємо Україні?» І я розумію це питання. У нас дійсно є серйозні проблеми в Сполучених Штатах. Але, якщо міжнародні структури не створюватимуть захист США, а також інших країн, ці внутрішні питання перестануть бути настільки важливими.
Т.В.: Одна позиція, де я бачу велику різницю між Києвом та офіційними особами у Вашингтоні, стосується майбутнього Росії. Здається, з боку українських чиновників більше сподівань на те, що Росія розвалиться і якісь внутрішні процеси допоможуть зупинити війну. Схоже, у Вашингтоні не хочуть про це й думати.
М.Й.: Я зараз не в уряді, не працюю у Державному департаменті, але у мене склалося враження, що зараз багато обмірковують різні сценарії. Безумовно, спільнота аналітичних центрів у Вашингтоні ділиться своїми думками з адміністрацією. Я переконана, що наш уряд продумує довгострокові сценарії та те, що це означає для України, Росії, Європи та світу загалом.
Але, відступимо на мить, коли було повстання [очільника "Групи Вагнера"] Пригожина, я вважаю, що адміністрація Байдена була абсолютно права, сказавши, що Сполучені Штати тут не відіграють жодної ролі. І, очевидно, європейські країни зробили те саме, намагаючись запевнити росіян, що це ваше внутрішнє питання. Ми тримаємося осторонь, тому що, як ви знаєте, США не мають великого досвіду вибору переможців і переможених в інших країнах. Для нас найкраще дозволити внутрішній динаміці розвинутися самій.
Т.В.: Якщо повернутися до вашого досвіду в уряді. Я процитую експерта Тараса Кузьо, який сказав, що Захід був не готовий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому що експерти, журналісти, аналітичні центри, слідували кремлівському наративу, який стверджував, що Україна - не зовсім країна. І цей наратив, за його словами, просувався такими методами як привласнення Росією української історії, визнання українських земель, включаючи Крим, своїми, академічний орієнталізм, засоромлення українців за націоналізм. Ви працювали в цій сфері і вивчали регіон. Ви це відчували? Чи було у вас таке, що ви раптом подумали: агов, можливо, мені потрібно приділити більше уваги тому, що думають українці, як вони бачать ситуацію?
М.Й.: Не лише українці. Росія була імперією. Коли я навчалася в університеті у США, це не цілком усвідомлювали. Принаймні, я цього до кінця не усвідомлювала. Ми вивчали російську історію очима росіян. Всі відомі художники були росіянами, всі відомі письменники були росіянами. Коли я працювала у Вірменії, мої вірменські друзі казали мені: "Ні, ось ця людина - вірменський письменник". Українці кажуть те саме. Наразі не лише у США, а й в Європі, можливо, і в інших країнах, йде справжня переоцінка того, як ми отримуємо інформацію, формуємо враження. І що нам потрібно зробити, щоб змінити навчальний план університету.
Ми вивчали російську історію очима росіян. Всі відомі художники були росіянами, всі відомі письменники були росіянами.
Але, скажу від себе і низки інших експертів, ми знали, що Україна збирається дати відсіч. Ми не були здивовані, на відміну від багатьох людей уряді США та за його межами, які думали, що Україна не протримається більше п’яти днів. Ті, хто знав Україну, знали, що буде інакше.
Т.В.: Але ті, хто вивчав Росію, також казали, що Росія не атакуватиме, тому що коли тіла російських солдатів повертатимуться в мішках для трупів - а ми багато чули про ці мішки для трупів - їхні родичі будуть незадоволені, протестуватимуть, і це дестабілізуватиме режим Путіна. Та росіяни навіть інколи тіла своїх загиблих не забирають з полю бою - які там протести? Можливо, у США був брак розуміння українців, але у той же час було повне нерозуміння росіян.
М.Й.: Погоджуюся. Припускаю, що наразі триває інтенсивний перегляд того, як ми вивчаємо і робимо висновки. Коли ми говоримо про щось на кшталт мішків для трупів, то тут, можливо, важче кількісно визначити. Ви знаєте, скільки людей загинуло, але ви не знаєте, яка буде реакція через дезінформацію. Але говорячи про такі речі як військові успіхи, варто дивитися не лише на кількість танків, які має Росія, кількість солдатів, тощо. Танки марні, якщо їх не обслуговувати, тому що солдати будували дачі для генералів. Моральний дух теж виявився величезним фактором.
Т.В.: Ви працювали в Росії, в Москві, і одна з тем, якою ви займалися, - передача ядерної зброї з України до Росії. Про що тоді думали? Чи погоджуєтеся ви з тим, що це була помилка?
М.Й.: Я була в Росії, але не працювала над цим конкретним питанням. Свої висновки я зробила із прочитаного та розмов з людьми, які цим займалися. На початку 1990-х, коли розпався Радянський Союз, у США, на Заході загалом, я думаю, в Росії та, ймовірно, в інших частинах колишнього Радянського Союзу, було занепокоєння, що станеться з ядерною зброєю. Це коли з’явився вираз «неконтрольовані ядерні боєприпаси» — іншими словами, коли ядерна зброя розповсюджувалась, а злочинні угруповання мали змогу отримати контроль над нею. Було розуміння, що ядерна зброя не буде належним чином захищена. Отже, було чотири радянські республіки, які мали ядерну зброю на своїй території: Росія, Україна, Білорусь і Казахстан. Дві з цих республік, нині незалежні країни, передали своє ядерне озброєння Росії. Україна мала застереження щодо цього і Росія прийшла до Сполучених Штатів, щоб попросити нас про допомогу в цих переговорах, і ми погодилися. Варто сказати, що президент Клінтон, який був президентом у той час, зараз сказав, що ми помилилися, коли погодилися працювати над цим з Росією. Але коли ми дивимося на минуле, все здається чітким.
Утримування ядерної зброї вимагає не лише досвіду, який Україна мала. А й багато грошей, щоб зберігати цю ядерну зброю, дотримуватися правильних умов, щоб не виникало загрози для населення
Варто згадати, якою тоді була Україна. Утримування ядерної зброї вимагає не лише досвіду, який Україна мала. А й багато грошей, щоб зберігати цю ядерну зброю, дотримуватися правильних умов, щоб не виникало загрози для населення. Це по-перше. По-друге, необхідно переконатися, що ядерна зброя залишається в руках уряду і не є доступною для злочинних угруповань, інших країн. І це також вимагає багато грошей. Україна, якщо й не була тоді банкрутом, не мала багато коштів. Чи будемо ми вимагати виділяти кошти на ці потреби, коли людям бракує їжі? Отже, ідея вільного розповсюдження ядерної зброї, коли державні кошти не будуть спрямовані на цей важливий пріоритет, хвилювала багатьох людей. І тому ми допомогли росіянам домовитися про цю угоду, щоб передати зброю Росії в обмін на сумнозвісний Будапештський меморандум.
Т.В.: Але чому Росія? Чому б не перевезти цю ядерну зброю, наприклад, в Польщу? Росія вже воювала в Чечні, була військова операція в Придністров'ї. Вона вже продемонструвала свою агресивну зовнішню політику.
М.Й.: Варто про це поговорити з ядерним експертом, але я думаю, що частково обґрунтування полягало в тому, що раптово, коли Радянський Союз розпався, виникли три нові країни з ядерною зброєю - Росія стала спадкоємицею Радянського Союзу. Отже, передача ядерної зброї Польщі, у вашому прикладі, також спричинила б розповсюдженням ядерної зброї. Але, можливо, можна було передати її іншій ядерній державі, наприклад, Франції, Великій Британії чи США. Але не думаю, що це навіть розглядалося.
Т.В.: У своїй книзі ви пишете про досвід роботи в країнах відразу після розпаду Радянського Союзу. І складається враження, що адміністрація не дуже добре підготувалася до того, як там будуть працювати їхні дипломати. Чи можете ви розповісти про свої враження від тогочасної роботи в Росії, Вірменії, Киргизстані?
І тодішній держсекретар Джеймс Бейкер, який до того був міністром фінансів, не хотів йти до Конгресу і просити грошей на відкриття 14 нових посольств і не зробив цього.
М.Й.: Є вислів, що все змінюється повільно, а потім стається раптово. Було зрозуміло, що в Радянському Союзі все змінюється, хоча не думаю, що хтось знав, коли саме він розпадеться. Отже, ми вирішили, що важливо мати посольства в кожній з нових країн. Але не було достатнього розуміння, що кожна з цих країн фактично стане важливою сама по собі, і що нам знадобиться там потужна дипломатична присутність. Припускаю, що побутувала думка, що все одно все йтиме через Москву, бо так було століттями. І Росія, і багато республік, які стали незалежними державами, також так думали. У тому числі, можливо, в Україні, де керівництво не прагнуло незалежності, не було готово, хоча люди були. І тодішній держсекретар Джеймс Бейкер, який до того був міністром фінансів, не хотів йти до Конгресу і просити грошей на відкриття 14 нових посольств і не зробив цього. ЦРУ, яке розуміло, що потрібна присутність, надало початкові кошти для відкриття посольств у нових країнах. Це було 250 тисяч на посольство, чого, можу вам сказати, було недостатньо. Але слава Богу, що вони це зробили, бо це дало нам бодай трохи коштів, щоб почати нашу присутність там. Незабаром ми почали розуміти, що це великі, різноманітні країни. Порівняно з країнами Європи, це географічно великі країни, з багатими ресурсами, і нам потрібно мати велику дипломатичну присутність у деяких із цих країн, яку ми маємо сьогодні, але на це пішов певний час.
Т.В.: Розділ вашої книги про Киргизстан мене особливо захопив. Якщо порівняти ваш досвід, - можливо, хтось захоче прочитати книгу - яке ваше головне враження від Росії порівняно із Вірменією порівняно із Киргизстаном порівняно із Україною?
М.Й.: Тут є багато спільного і це не лише радянський відбиток на всіх цих країнах, 70 років комунізму, але й попередня історія у складі Російської імперії. Одна річ, якій я навчилася в цих країнах, і чому не навчали в американському університеті, це те, що кожна з цих країн, кожна з цих груп населення, кожна з цих культур і мов унікальні. Російський і радянський вплив був одним фактором, але найважливішим було власне корінне населення та культура цієї країни, а також інші впливи. Наприклад, Османська імперія мала величезний вплив у Центральній Азії, на Кавказі, що я зрозуміла, живучи у Вірменії та Киргизстані.
Т.В.: Що вас особисто вразило в Україні? Що вам здається найбільш незвичайним, цікавим, унікальним?
М.Й.: Я люблю Україну, я прожила в Україні шість років, три роки на початку 2000-х, а потім ще три роки з 2016 по 2019 рік. Це більше ніж у будь-якій іншій країні, крім Сполучених Штатів. Що я люблю в Україні, так це людей і те - навіть до цієї фази війни - наскільки вони витривалі, незалежні, творчі. Наполегливість цього народу. Він знає, чого хоче, і не дозволить своїм лідерам повести їх шляхом корупції та олігархії. Вони цінують верховенство права, прагнуть справедливості.
Т.В.: Один з популярних наративів Кремля – це почуття образи на Захід. Мовляв, Захід їм щось обіцяв і не дав, Захід їх зневажав. Від колишнього міністра закордонних справ Росії Андрія Козирєва я чула інше, але ось це те, що ми чуємо зараз. Як адміністрація США ставилася до російських чиновників і російського уряду тоді, з вашого досвіду?
М.Й.: Мені ці аргументи добре знайомі. Ви маєте пам’ятати, що я була тоді на низькій посаді, не була на зустрічах високого рівня. Але в мене склалося враження, що ми простягали руку Росії, порівняно із тим, як ми будували відносили з Україною, іншими країнами в регіоні. Росія була найбільшою, з найбільшим населенням та багатствами. Це був наш фокус. Це також ядерна держава. І тому ми були дуже зосереджені на наших відносинах з Росією з точки зору допомоги, з точки зору уваги на високому рівні.
Чи робили ми все правильно? Може, й ні. Чи все правильно зробив російський уряд? Можливо, ні. Але я вважаю, що ми діяли добросовісно. Я згадую, як президент Клінтон прийняв рішення приєднати Росію до Великої сімки, зробивши організацію Великою вісімкою. Росія не була восьмою за величиною економікою у світі, але ми вважали важливим мати одну з найбільших країн світу за столом переговорів з іншими важливими економіками, які працюють над важливими глобальними проблемами сьогодення.
Поки Путін не вторгся в Україну у 2014 році Росія була членом Великої вісімки. Була також комісія НАТО-Росія. Ми працювали з Росією в Брюсселі.
Коли Обама прийшов на посаду президента, у нас було багато питань, над якими ми хотіли працювати з Росією.
І я думаю, що в 2001 році США були дуже зосереджені на війні з тероризмом. Нам здавалося, що ми можемо залучити ресурси з інших частин світу, включно з колишнім Радянським Союзом - ресурси розвідки, аналітиків, усе - на війну з тероризмом. На США було здійснено атаку і у тої час вважали, що наступний напад на США був лише питанням часу. І ми відвернули увагу від Росії. Коли Путін почав робити обурливі коментарі, я думаю, ми почали практикувати магічне мислення, мовляв, він насправді не це має на увазі. Він просто випускає пар, а насправді він мав це на увазі, а ми просто не приділяли достатньо уваги. А потім відбулося вторгнення в Грузію. І загалом Захід нічого не зробив, нічого, через півроку санкцій не було. Коли Обама прийшов на посаду президента, у нас було багато питань, над якими ми хотіли працювати з Росією, і ми активно співпрацювали з Росією в деяких із цих важливих питань.
Але проблема Грузії, захоплення двох частин території були наче поховані, і я думаю, що урок, який Путін виніс з цього: "Я можу це робити, кілька лідерів скажуть про мене кілька неприємних речей, і це все". І він розпочав агресію проти України у 2014-2015 роках.
І знову, коли ми не діяли достатньо рішуче, щоб стримати Росію та підтримати Україну, він знову зробив це у 2022 році, і я думаю, що реакція Заходу була справжнім шоком для Путіна. Тому нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб він не зробив висновку, що йому все може зійти з рук. Якщо йому це зійде з рук, він буде продовжувати, як і інші тирани у всьому світі.
Т.В.: Тепер колишній президент США Дональд Трамп каже, що він може вирішити проблему і закінчити війну за 24 години, а Зеленський сказав, що у вас було достатньо часу, поки ви були президентом. Як би ви охарактеризували політику адміністрації Трампа щодо України?
М.Й.: Вона мало відрізнялася від політики адміністрації Обами. У лютому 2017 року, невдовзі після інавгурації Трампа, відбулася міжвідомча зустріч для перегляду політики щодо України. Я впевнена, що вона не була представлена як стара політика, але вона була схвалена та продовжена. Потім Трамп схвалив передачу Javelin Україні наприкінці 2017 року, і вони були фактично передані в 2018 році. Це те, що президент Обама відмовився зробити, оскільки вважав, що це буде розцінюватися як провокація Росією.
Тож у певному сенсі політика адміністрації Трампа була сильнішою, ніж політика Обами. З іншого боку, й слабшою, через такі публічні заяви, як те, що Крим є частиною Росії, бо там розмовляють російською, дуже схвальні коментарі про самого Путіна. Але з точки зору реальної офіційної політики, це було те саме.
Т.В.: Ви нещодавно їздили в Україну, у травні, коли Київ щодня бомбили. Можете поділитися своїми враженнями?
М.Й.: У чомусь це було трохи божевільно, тому що, як ви знаєте, Київ навесні такий гарний. Зелений, розквітнув бузок, просто красиво, і люди ходять у своїх справах. Але щоночі - сирени повітряної тривоги, безпілотні та ракетні атаки, і люди все ще віддані, все ще мужні, все ще впевнені, що переможуть, але вони також втомилися, вони думають: "Коли ж ця війна закінчиться. Коли Захід надасть достатньо обладнання, щоб війна закінчилася?" Була вдячність, але було й нетерпіння, яке я розумію.
Ще одна річ, яку я бачила раніше під час моїх поїздок в Україну, - мені здавалося, що кожен чоловік, жінка та дитина мобілізовані для боротьби на війні, щоб виконати свою роль, якою б вона не була маленькою. Я розповім вам історію одного з моїх колишніх співробітників посольства. Він був політичним аналітиком і виявилося, що він володіє технічними навичками. Отже, він працює в підрозділі безпілотників в Україні, і цей підрозділ атакували росіяни. Коли все закінчилося, до нього підійшов маленький хлопчик із відстріляною гільзою, яку, звісно, вже неможливо, знову використати. Але йому п’ять років, він цього не знає. Він підійшов до нього і сказав: «Я знайшов це, ти можеш використати в наступній атаці». Це й надихаюче, але водночас дуже сумне. Але, мабуть, загалом я поїхала з відчуттям впевненості у перемозі українців.
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На 500$ млн менше для України в проекті оборонного бюджету США-2024. Чи варто Києву хвилюватись? Думки законодавців. Відео
Палата Представників та Сенат проголосували власні версії оборонного бюджету США на 2024 р. Окрім іншого, в обох варіантах прописано 300$ млн на оборонну допомогу Україні.
- Голос Америки
Три кораблі зайшли до українського порту, попри блокаду Росії - ЗМІ
Три цивільні кораблі, з реєстраціями в Ізраїлі, Греції та з турецько-грузинською реєстрацією, зайшли в український порт Ізмаїл в дельті Дунаю на Чорному морі, повідомляє видання Forbes.
В неділю американський інститут вивчення війни (ISW) вказав, що кораблі заявили в Автоматичній ідентифікаційній системі курс на Україну. Аналітики припустили - попри створення можливостей для обшуку нейтральних кораблів, Росія не хоче, або не може силою зупинити кораблі, що прямують до України.
У Forbes припускають - кораблі прибули, щоб завантажити зерно. Хоча такий перехід стане гарним сигналом про відносну безпеку експорту українського зерна з Ізмаїла, невідомо наскільки перевізники будуть готові йти до порту Одеси, який потерпає від регулярних обстрілів Росії, вказують оглядачі.
У виданні також вказали на дані відкритих джерел про те, що літаки НАТО уважно відслідковували пересування кораблів до Ізмаїлу.
Минулого тижня в Білому домі заявляли, що США та союзники не обговорюють супровід суден в Чорному морі, а натомість зосереджені на пошуку альтернативних шляхів перевезення зерна – сухопутних чи річкових. Про це 27 липня повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні”.
Як писав Голос Америки, колишній Головнокомандувач Збройних сил США в Європі та командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс запропонував створити міжнародний конвой у Чорному морі, який би захищав гуманітарні судна у Чорному морі, на зразок операції Earnest Will, коли міжнародний конвой захищав вивезення нафти через Ормузьку протоку.
Удари по Москві - хто і навіщо
Повідомлення про нові удари по Москві з застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) створюють дилеми для західних політиків і запитання для західних аналітиків, щоб пояснити звідки і навіщо здійснюються такі атаки.
Російські представники однозначно стверджують, що ті удари були здійснені українськими дронами і звинувачують Україну в тероризмі.
Україна ж звинувачує в тероризмі Росію, вказуючи, що Київ та багато інших українських міст і сіл вже понад рік зазнають масованих бомбардувань Росії, яка застосовує різні типи ракет, бомб і дронів, спричинивши багато жертв серед цивільного населення і великі руйнування.
Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну.Метью Міллер
Україна не говорить про свою причетність до ударів в Росії, але нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про «повернення війни на територію Росії» вважають натяком на готовність українців атакувати російські об’єкти.
«Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес», - сказав Зеленський 30 липня, коли ударів вперше зазнав московський хмарочос, в якому містяться кілька російських державних служб.
І під час першої атаки, і внаслідок повторної - 1 серпня в тій будівлі ніхто не загинув, але будинок пошкоджений і з Москви повідомляють, що російським працівникам запропонували працювати з дому.
Повідомлення з офіційних і неофіційних джерел дають підстави вважати, що ударів на території Росії зазнали, ймовірно, десятки об’єктів, серед яких військові бази, склади та споруди зокрема у прикордонних з Україною Бєлгородській та Брянській областях Росії.
Дилеми для партнерів України
Країни, які допомагають Україні, наголошують, що підтримують обумовлене міжнародними законами українське право на оборону від агресора, але дуже стримані, або намагаються дистанціюватися від ударів на російській території особливо, коли йдеться про цивільні об'єкти.
У США, які є найбільшим донором військової допомоги Україні, офіційні представники не раз наголошували, що «не заохочують і не сприяють» українським ударам на території Росії.
І американці і, наприклад, британці, які надали Україні зокрема крилаті ракети, наголошують, що вимагали від українців запевнень, що західна зброя не буде застосовуватися для операцій на території Росії.
Речник Державного департаменту Метью Міллер 31 липня так відповів на запитання журналістів про слова Зеленського щодо «війни на території Росії» і про можливість, як говорили журналісти, враження російських цивільних об’єктів:
«Я скажу так: насамперед, я не впевнений, що погоджуся з такою інтерпретацією того, що означає «символічні центри». Я скажу, що ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну. А коли справа доходить до ударів, як ви згадали, по цивільних центрах, то в цій війні гинуть українські цивільні. Саме українська цивільна інфраструктура зазнає ударів знову й знову – школи, лікарні, багатоквартирні будинки. Я міг би продовжувати цей список. Тож я вважаю, що будь-які намагання прирівнювати це не підтверджується фактами».
Якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник.Дмітрій Альперовіч
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі раніше заявляв про «право» України діяти проти агресора на його території.
«Україна має законне право захищатися. Вона, звичайно ж, має законне право робити це в межах своїх кордонів, але також вона має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії проектувати її силу проти самої України», - сказав Клеверлі у травні після повідомлень про удари безпілотників по Кремлю.
Британським міністр тоді зауважував, що він говорив про «законність» ураження саме «військових цілей» за межами українських кордонів, як про частину законного права України на самооборону.
Атаки, захист і стримування
Військовий аналітик з Європейської ради закордонних справ Ґустав Ґрессель в нещодавній розмові з Голосом Америки припустив, що Україна не може вести ефективну оборонну війну, якщо не вражатиме цілі на російській території, звідки чиняться напади на Україну.
Він також назвав невиправданими вимоги донорів зброї, щоб українці не використовували її в операціях за межами України, бо, за його словами, на території Росії містяться засоби ведення війни, які «є законною ціллю з українського боку».
«Я вважаю, що чимало цих обмежень, накладених на Україну і на українських військових щодо того, як вони використовують західне спорядження, неправильні. На території Російської Федерації є чимало цілей, які пов’язані з веденням війни. А особливо з огляду на довготермінову стратегію Путіна, бо він обрав стратегію тривалої війни на виснаження, згідно з якою Україна має програти, а Росія - виграти, бо вона має великі ресурси», - каже аналітик.
Він додав, що вважає «допомогу Україні з розвитком потужностей для завдання ударів великої дальності, особливо безпілотників (найдешевших засобів для ударів на далеких відстанях для руйнування російських промислових можливостей) найлегшим чи найкращим способом використати методи Путіна проти нього самого».
Коментатори також зауважують, що здатність України завдавати ударів по цілях в Росії може бути частиною українських намагань покласти край війні.
Навіть відвоювання загарбаних Росією українських територій не обов’язково означатиме відмову Москви від продовження руйнівної війни проти України, кажуть вони.
Американський аналітик Дмітрій Альперовіч після нещодавнього перебування у Києві сказав, що українці хочуть мати засоби, які б стримували Путіна.
«Незалежно від того, де буде пролягати фронтова смуга наприкінці війни, треба думати про те, як відохотити Росію від ударів на українській території. Коли ми були у Києві, там кожного дня лунали сирени повітряних тривог. Іноземні інвестори не будуть приїздити і вкладати гроші в країні під постійними бомбардуваннями. Щоб покласти цьому край, якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник. Можна собі, наприклад, уявити, що за кожен удар по Києву буде удар по Москві», - сказав Аллерові в подкасті Geopolitics decanted після відвідин України.
Він зауважив, що Україна має технічний досвід і, напевне, можливості для створення достатньої кількості ракет, що могли б бути загрозою для Москви.
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