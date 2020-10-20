У США 10 осіб звинуватили у масштабній контрабанді крадених iPhone, iPad та Apple Watch рейсами «Аерофлоту»

Правоохоронці США заявили про висунення звинувачень 10 особам в контрабанді електроніки виробництва Apple на 50 мільйонів доларів.

За звинуваченнями, за вказівкою визначених осіб, готівку та товари перевозили пасажири «Аерофлоту» а також члени екіпажу. Багато з цих пристроїв були краденими.

Звинувачення оголосила прокуратура Нью-Йорка за результатами розслідування ФБР та Митної служби США, а відповідне повідомлення розмістило на своєму сайті Міністерство юстиції США.

«Якщо ви думаєте, що можна зловживати посадами в іноземних авіалініях, щоб контрабандою перевозити незаконні товари на мільйони доларів до Росії, то відповідь: «Нєт», - заявив помічник виконуючого директора ФБР Вільям Свіні. - Служба ФБР в Нью-Йорку і наші партнери з інших установ пильнують і ми серйозно ставимось до обов‘язку захищати закони і Сполучени Штати».

За повідомленням правоохоронців США - обвинувачені є теперішніми, або колишнім співробітниками «Аерофлоту». Однак, сама компанія цу заперечує.

Вісім обвинувачених було заарештовано в понеділок, а двоє переховуються. Під час арешту у підозрюваних виявили 600 000 доларів готівки а також велику кількість електронних пристроїв, повідомили у Мін‘юсті США.

В результаті розслідування, Державний департамент США скасував близько 113 віз співробітників «Аерофлоту».

В компанії «Аерофлот» заперечили, що особи, проти яких висунуті звинувачення, є теперішніми, або колишніми співробітниками компанії і заявили, що компанія співпрацює з диппредставництвами Росії в Нью-Йорку для з‘ясування обставин справи.

Речник Кремля Песков заявив російським ЗМІ, що «Аерофлот» має всі можливості, щоб відповісти на звинувачення.

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