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Намір Байдена вивести війська США з Афганістану до кінця року може зіткнутись із вагомими перепонами - ЗМІ

Президент США Джо Байден від час прес-конференції в Білому домі, 25 березня 2021 року

Президент США Джо Байден оголосив про ймовірне виведення американських військ з Афганістану до кінця цього року. «Ми підемо. Питання лише в тому, коли», - заявив Байден у своєму виступі в Білому домі в четвер. Він додав, що «не може собі уявити» перебування військ США в країні в наступному році.

«Я не маю наміру залишатись там надовго, питання лише в тому як і за яких обставин ми виконаємо домовленість, укладену президентом Трампом щодо виведення ... однак ми не будемо надовго залишатись», - заявив президент. Вивести війська до 1 травня буде складно «з тактичних міркувань», вважає Байден.

Очевидно, що Талібан не виконує те, про що вони заявляли в сфері зменшення насильства
Командувач особливими операціями США генерал Ричард Кларк


Домовленість підписана з Талібаном у час, коли президентом США був Дональд Трамп, передбачала виведення військ США до 1 травня, зокрема у разі припинення Талібаном насильства а також відмежування талібів від Аль-Каєди.

Командувач особливими операціями США генерал Ричард Кларк у свідченнях в Сенаті у четвер наголосив на важливості допомоги, яку надають США афганцям проти Талібану. «Очевидно, що Талібан не виконує те, про що вони заявляли в сфері зменшення насильства, - наводить слова Кларка видання Defense One. - Позитивно, що вони не атакували сили США, але вони, очевидно, умисно наростили насильство з часу підписання мирних домовленостей».Серед політиків США думки розділились до що виведення військ з Афганістану.

Наразі, ми зробили все, що могли
Конгресмен-демократ Адам Сміт про перебування сил США в Афганістані

Голова Комітету зі збройних послуг Палати представників США конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт висловив переконання, що США зробили все, що могли в Афганістані.

«Наразі, ми зробили все, що могли, - наводить The Hill слова Сміта на події видання Foreign Policy. - Я не дуже оптимістичний щодо цього, але не думаю, що ця нестача оптимізму зміниться, якщо США проведуть там зе рік чи 10. Гадаю, ми побачили межі того, що можемо там зробити і настав час змінити політику і відповідально піти».

Поки немає справжньої впевненості, що Талібан виконуватиме свою частину домовленості, не бачу, як ми можемо піти
Конгресмен-республіканець Майк Роджерс

Конгресмен від Республіканської партії Майк Роджерс наголосив на важливості збереження присутності сил США задля забезпечення стабільності в країні. «Поки немає справжньої впевненості, що Талібан виконуватиме свою частину домовленості, не бачу, як ми можемо піти», - заявив Роджерс.

CNN пише, що невизначеність позиції Білого дому щодо дати виведення військ може негативно позначитись на угодах із підрядниками і якщо сили США залишать країну до 1 травня, або до кінця року, Пентагон можливо буде змушений платити сотні мільйонів доларів підрядникам, контракти з якими діятимуть і після дати виведення. Наразі в Афганістані діють 2 500 американських військових і 18 000 підрядників, які працюють в сфері забезпечення діяльності бази, логістики, ремонту, а також проводять навчання з безпеки, будівельні роботи, тощо.

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