Намір Байдена вивести війська США з Афганістану до кінця року може зіткнутись із вагомими перепонами - ЗМІ

Президент США Джо Байден оголосив про ймовірне виведення американських військ з Афганістану до кінця цього року. «Ми підемо. Питання лише в тому, коли», - заявив Байден у своєму виступі в Білому домі в четвер. Він додав, що «не може собі уявити» перебування військ США в країні в наступному році.

«Я не маю наміру залишатись там надовго, питання лише в тому як і за яких обставин ми виконаємо домовленість, укладену президентом Трампом щодо виведення ... однак ми не будемо надовго залишатись», - заявив президент. Вивести війська до 1 травня буде складно «з тактичних міркувань», вважає Байден.

Очевидно, що Талібан не виконує те, про що вони заявляли в сфері зменшення насильства



Домовленість підписана з Талібаном у час, коли президентом США був Дональд Трамп, передбачала виведення військ США до 1 травня, зокрема у разі припинення Талібаном насильства а також відмежування талібів від Аль-Каєди.

Командувач особливими операціями США генерал Ричард Кларк у свідченнях в Сенаті у четвер наголосив на важливості допомоги, яку надають США афганцям проти Талібану. «Очевидно, що Талібан не виконує те, про що вони заявляли в сфері зменшення насильства, - наводить слова Кларка видання Defense One. - Позитивно, що вони не атакували сили США, але вони, очевидно, умисно наростили насильство з часу підписання мирних домовленостей».Серед політиків США думки розділились до що виведення військ з Афганістану.

Наразі, ми зробили все, що могли

Голова Комітету зі збройних послуг Палати представників США конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт висловив переконання, що США зробили все, що могли в Афганістані.

«Наразі, ми зробили все, що могли, - наводить The Hill слова Сміта на події видання Foreign Policy. - Я не дуже оптимістичний щодо цього, але не думаю, що ця нестача оптимізму зміниться, якщо США проведуть там зе рік чи 10. Гадаю, ми побачили межі того, що можемо там зробити і настав час змінити політику і відповідально піти».

Поки немає справжньої впевненості, що Талібан виконуватиме свою частину домовленості, не бачу, як ми можемо піти

Конгресмен від Республіканської партії Майк Роджерс наголосив на важливості збереження присутності сил США задля забезпечення стабільності в країні. «Поки немає справжньої впевненості, що Талібан виконуватиме свою частину домовленості, не бачу, як ми можемо піти», - заявив Роджерс.

CNN пише, що невизначеність позиції Білого дому щодо дати виведення військ може негативно позначитись на угодах із підрядниками і якщо сили США залишать країну до 1 травня, або до кінця року, Пентагон можливо буде змушений платити сотні мільйонів доларів підрядникам, контракти з якими діятимуть і після дати виведення. Наразі в Афганістані діють 2 500 американських військових і 18 000 підрядників, які працюють в сфері забезпечення діяльності бази, логістики, ремонту, а також проводять навчання з безпеки, будівельні роботи, тощо.

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