В Пентагоні пояснили, чим масштабні військові навчання 26 країн в Європі відрізняються від нагромадження Росією сил поблизу України

В Європі розпочались масштабні військові навчання Defender Europe 21. Навчання, в яких візьмуть участь 28 000 військових з 26 країн, відбуватимуться під керівництвом Сухопутних сил США в Європі і триватимуть до червня. Серед країн-учасниць навчань є і Україна.

Церемонія відкриття навчань відбулась цього тижня в Албанії.

Навчання проводяться з оборонною метою і «зосереджені на стримуванні агресії а також підготовці сил до відповіді на кризу та, за необхідності, проведенні масштабних операцій», пояснив речник Пентагону під час брифінгу в понеділок.

Він наголосив, що навчання відбуваються із дотриманням високих стандартів прозорості і протиставив такий підхід небажанню Москви надавати інформацію та пояснення стосовно нещодавнього нагромадження сил на кордоні з Україною та в Криму.

«Я буду постійно говорити про те, що ми робимо - це називається прозорість і це чудово. Ми цього не отримували від Москви. Це велика різниця», - говорить Кірбі.

За повідомленнями, минулого місяця, Росія збільшила присутність сил на кордоні з Україною та в Криму додатково на майже 100 000. В Кремлі запевнили, що нагромадження не становить загрози для безпеки в регіоні, але не надали відповіді Україні на запит поданий в рамках Віденського документа, про присутність військових.

Кірбі зауважив, що Росія почала відводити сили від кордону з Україною, але певна частина залишається.

«Залишається ще достатньо багато, - заявив Кірбі про перебування російських військових поблизу кордонів України, - ще значну частину сил зібрано поблизу кордону з Україною та в Криму. Також, так і не було повністю ясно, якими були їхні наміри».

Дивіться також: Королівські морські піхотинці провели навчання із захоплення ворожого судна з використанням реактивного ранця. Відео