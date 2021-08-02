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США, Британія звинуватили Іран у нападі на нафтовий танкер

Нафтовий танкер Mercer Street, фото 2016 року

«Немає виправдання» нападові, скоєному на нафтовий танкер Mercer Street минулого тижня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен поклав на Іран відповідальність за напад, в результаті якого загинули два члени екіпажу танкера. Напад на танкер, «що мирно проходив в міжнародних водах через Арабське море», здійснено за допомогою дрона-камікадзе.

«Після вивчення наявної інформації, ми впевнені, що цей напад провів Іран ... з використанням БПЛ», - йдеться в заяві.

Про те, що напад на танкер провів Іран, заявив і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

«Ми переконані, що напад був умисним, прицільним і однозначно становив порушення міжнародного права з боку Ірану. За оцінками Великої Британії, з високою ймовірністю, Іран напав на Mercer Street в міжнародних водах поблизу Оману 29 липня, з використанням однієї з безпілотних літальних установок (БПЛ)», - наголосив Рааб.

Очільник американського дипломатичного відомства висловив співчуття родинам постраждалих і зазначив, що такі дії Ірану «загрожують свободі мореплавства цим критично важливим водним шляхом, міжнародним перевезенням, торгівлі та життям тих, хто перебуває на кораблях».

Блінкен та Рааб повідомили, що працюють з міжнародними партнерами над заходами у відповідь на напад.

Раніше Ізраїль звинуватив Іран в нападі на Mercer Street.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзадех назвав звинувачення «необґрунтованими».

Як повідомляв «Голос Америки», 30 липня два кораблі американських ВМС супроводили нафтовий танкер до безпечного порту в Індійському океані, після того, як на танкер було здійснено напад.

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