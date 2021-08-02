США, Британія звинуватили Іран у нападі на нафтовий танкер

«Немає виправдання» нападові, скоєному на нафтовий танкер Mercer Street минулого тижня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен поклав на Іран відповідальність за напад, в результаті якого загинули два члени екіпажу танкера. Напад на танкер, «що мирно проходив в міжнародних водах через Арабське море», здійснено за допомогою дрона-камікадзе.

«Після вивчення наявної інформації, ми впевнені, що цей напад провів Іран ... з використанням БПЛ», - йдеться в заяві.

Про те, що напад на танкер провів Іран, заявив і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

«Ми переконані, що напад був умисним, прицільним і однозначно становив порушення міжнародного права з боку Ірану. За оцінками Великої Британії, з високою ймовірністю, Іран напав на Mercer Street в міжнародних водах поблизу Оману 29 липня, з використанням однієї з безпілотних літальних установок (БПЛ)», - наголосив Рааб.

Очільник американського дипломатичного відомства висловив співчуття родинам постраждалих і зазначив, що такі дії Ірану «загрожують свободі мореплавства цим критично важливим водним шляхом, міжнародним перевезенням, торгівлі та життям тих, хто перебуває на кораблях».

Блінкен та Рааб повідомили, що працюють з міжнародними партнерами над заходами у відповідь на напад.

Раніше Ізраїль звинуватив Іран в нападі на Mercer Street.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзадех назвав звинувачення «необґрунтованими».

Як повідомляв «Голос Америки», 30 липня два кораблі американських ВМС супроводили нафтовий танкер до безпечного порту в Індійському океані, після того, як на танкер було здійснено напад.

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