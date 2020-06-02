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НАТО проведе масштабні навчання в Балтійському морі

17 країн НАТО і 2 країни-партнери візьмуть участь у навчаннях у Балтійському морі з 7 по 16 червня. До навчань долучать 3 000 військових, повідомили в НАТО.

«Навчання збільшують гнучкість, взаємодію між країнами Альянсу та країнами-партнерами, щоб посилити об‘єднані можливості та продемонструвати міжнародну рішучість задля забезпечення стабільності і, у разі необхідності, захистити регіон Балтії», - йдеться в заяві НАТО.

Під час навчань будуть відпрацьовуватись дії з військово-повітряної оборони, протидія підводним човнам, проведення операцій на морі та розмінування. Через пандемію COVID-19, тренування відбуватимуться виключно на морі.

В навчаннях візьмуть участь Данія, Естонія, Латвія, Литва, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Португалія, Польща, Туреччина, Велика Британія, Канада, США, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція.

Навчання BALTOPS проводяться з 1972 року.

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