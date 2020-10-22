Есмінець США повернувся до Баренцового моря. РФ повідомляє про власні навчання в тому ж регіоні

Американський ракетний есмінець "Росс" (USS ROSS - DDG-71) класу "Арлі Берк" увійшов до Баренцового моря 19 жовтня. Вже третій раз за рік есмінці американцьких ВМС діяли в цьому морі.

«Виконання завдань в Баренцовому морі є важливим, бо чітко демонструє нашу здатність динамічно діяти будь-де у світі, - заявив командувач есмінця Джон Джон. - Ці операції підтверджують відданість нашої команди забезпеченню трансатлантичної стабільності та безпеки».

Того ж тижня російські військово-морські сили проводили навчання за участі підводних човнів, повідомляють російські ЗМІ.

В коментарі американському оборонному виданню Defense News аналітик Hudson Institute Браян Кларк раніше цього року зазначив, що Росія вважає Баренцове море «вільною зоною для дій російських субмарин».

«Коли ми розміщуємо там кораблі, ми їм говоримо: «Ні, ця зона не вільна для дій підводних човнів, це - міжнародні води», - говорить Кларк.

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