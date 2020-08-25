У Білорусі суд арештував двох лідерів протестів на 10 діб 

Члени президії Координаційної ради опозиції Білорусі Сергій Дилевський, а також Ольга Ковалькова (довірена особа екс-кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської) арештовані на 10 діб.

Таке рішення, за інформацією Білоруської служби Радіо Свобода, прийняв у вівторок суд Мінська. Дилевського звинувачують у порушенні порядку проведення масового заходу. 24 серпня він разом з Ковальковою приїхав на Мінський тракторний завод, де вони і були затримані.

Продовжується тиск і на інших членів президії Координаційної ради. Зокрема, лауреатку Нобелевської премії з літератури Світлану Алексієвич, яка є членкинею президії, Слідчий комітет викликав на допит у якості свідка в кримінальній справі, яка була порушена у зв`язку зі створенням Координаційної ради, яка нібито закликала до захоплення влади. Алексієвич має прийти до Слідчого комітету 26 серпня.

В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» Марія Колєснікова, членкиня президії Координаційної ради та голова штабу Світлани Тихановської, повідомила, що представники ради розцінюють всі ці затримання як тиск з боку влади. «Ситуація складна, але ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Дуже важливо показувати білорусам, що ми - разом, ми - об’єднані, ми – більшість. Єдине, що має влада – це насилля та страх, але ми не боїмся їх», - додала вона.

За словами Колєснікової, головна зброя Лукашенка – це армія та насилля.Проте протестуючі – це більшість населення країни, яке готове до довготривалої боротьби. «Ми маємо диктатора при владі вже 26 років, і зараз ми збираємося створити демократичну країну. Звичайно, це потребує зусилля кожного білоруса. Ми не боїмося армії чи насилля. Коли ми побачили Лукашенка завтоматом Калашникова в центрі Мінську, всі тільки сміялися з цього. У нас вже немає страху, який був 26 років», - переконана Колеснікова.

Повну версію інтерв’ю з Марією Колєсніковою читайте завтра.

Як повідомляв Голос Америки, в понеділок зі Світланою Тихановською провів зустріч заступник держсекретаря США Стівен Біган.

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