Нью-Йорк планує створити масштабну програму з відстеження випадків коронавірусу

Штат Нью-Йорк відслідковуватиме місцеперебування кожного, у кого було виявлено коронавірус і інформуватиме всіх, хто контактував з інфікованим. Про запровадження такого плану розповів губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо під час брифінгу у четвер.

Через велику кількість заражень у штаті, що залишається епіцентром пандемії коронавірусу, зусилля з відслідковування випадків будуть масштабними.

«Це величезний обсяг діяльності, якої раніше не існувало», - наголосив Куомо.

Коли зніметься соціальне дистанціювання, відслідковування контактів дасть найкращий шанс ізолювати вірус, коли він з‘являється і утримувати таку ізоляцію

Такі зусилля «за будь-якими оцінками, вимагатимуть армії відслідковувачів, здатної постати швидко».

Куомо заявив, що навчання пройде 30 спеціалістів з відслідковування контактів на кожні 100 000 мешканців. Це означає, що в Нью-Йорку може знадобитись від 6 400 до 17 000 таких спеціалістів.

Губернатор зауважив, що до цієї роботи можуть долучати держслужбовців, які тепер працюють дистанційно.

До брифінгу також приєднався колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Він сказав: «Коли зніметься соціальне дистанціювання, відслідковування контактів дасть найкращий шанс ізолювати вірус, коли він з‘являється і утримувати таку ізоляцію».

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