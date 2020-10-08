Майк Пенс та Камала Гарріс провели дебати віце-президентів, посперечались через Путіна та натяком згадали Україну

ПІДГОТОВКА В УМОВАХ КОВІД

У середу ввечері Республіканець Майк Пенс та демократка Камала Гарріс зійшлися на одній сцені у Солт Лейк Сіті, в штаті Юта. Це були перші та єдині дебати кандидатів у віце-президенти на виборах 2020.

Республіканець Майк Пенс вважався більш досвідченим дебатером у цьому поєдинку. Він вже мав досвід подібних дебатів чотири роки тому, коли вперше змагався у парі з Дональдом Трампом за Білий Дім. Покладаючись на свій досвід колишнього радіо- та теле- ведучого, законодавця, губернатора штату та віце-президента він, за повідомленням його штабу, все ж активно готувався до дебатів з Камалою Гарріс.

Демократка Камала Гарріс, яка іде на вибори в парі з Джо Байденом, також не новачок в політиці та публічних виступах. Сенатор Гарріс окрім роботи в Конгресі, була генеральною прокуроркою штату Каліфорнія. Вона ще під час праймериз продемонструвала, що вміє відстоювати свою позицію. До Гарріс була прикута додаткова увага через історичність її висування. Донька вихідців з Ямайки та Індії, вона перша не біла жінка, яка балотується на таку високу посаду у США і, у разі перемоги, стане першою жінкою – віце-президенткою.

Після спалаху захворювань на Ковід-19 у Білому Домі, комісія з проведення дебатів запровадила додаткові заходи безпеки та правила. Кандидатів розсадили на відстань у майже 4 метри та поставили між ними дві прозорі перегородки. Команда республіканського кандидата спочатку публічно критикувала і навіть насміхалася над встановленням перегородок, але потім погодилась. Усі присутні у залі повинні були здати тест на Ковід-19 і отримати негативний результат. Усі глядачі повинні були бути в масках.

Модерувала дебати Сюзан Пейдж, керівниця вашингтонського бюро видання USA Today. Журналістка з майже півстолітнім досвідом, вона висвітлювала 10 президентських кампаній у США. Пейдж обрали вести дебати віце-президентів місяць тому. З того часу вона не дала жодного інтерв’ю і до початку дебатів тримала в таємниці питання до кандидатів.

Самі дебати тривали 90 хвилин. Вони були поділені на 9 сегментів по 10 хвилин, кожен з яких охоплював окрему тему. Кинута монетка визначила, що Камала Гарріс буде відповідати першою.

ДЕБАТИ

Дебати віце-президентів разюче контрастували з першими дебатами, які провели Дональд Трамп та Джо Байден тиждень тому. Кандидати переважно дотримувалися правил, поважали часові обмеження і оговорювали теми, які піднімала ведуча. «Нормальні дебати», - так прокоментував ведучий одного з американських каналів події на сцені, одразу після закінчення.

Обидва кандидати за кожної нагоди намагалися показати контраст своєї позиції до позиції конкурента. Це давало глядачам можливість порівняти обидві платформи. Втім, і Пенс, і Гарріс часто ухилялися від прямих відповідей на запитання модератора, намагаючись знову і знову підкреслити ключові позиції їхньої партії та критикувати опонента.

Першою темою обговорення стала проблема реагування адміністрації на пандемію Ковід-19. Камала Гарріс звинуватила адміністрацію Трампа у тому, що ще 28 січня у Білому Домі знали про небезпеку від нового коронавірусу. Але адміністрація приховала правду від американців, що призвело до сотень тисяч смертей та мільйонів заражень, - сказала Гарріс. Майк Пенс захищав дії адміністрації та заявив, що вина за жахливі наслідки поширення Ковід-19 лежить на Китаї та ВООЗ, які приховали інформацію на початку пандемії. Він пообіцяв, що у разі переобрання, Дональд Трамп змусить Китай відповідати за ці дії.

Далі ведуча виносила на обговорення інші ключові теми цієї кампанії: економіка, кліматичні зміни, відносини з Китаєм, Верховний суд, охорона здоров’я, поліцейська брутальність, тощо.

НАЙБІЛЬША ІНТРИГА

Найбільшою інтригою дебатів стало питання ведучої чи готові Майк Пенс та Камала Гарріс стати президентами у разі, якщо Дональд Трамп чи Джо Байден не зможуть виконувати своїх обов’язків: «Дональду Трампу виповнилося 74 роки, Джо Байдену 77. Зважаючи на їхній вік та на тлі небезпеки, яку несе Ковід-19, як ви оцінюєте роль віце-президента у такій ситуації?» Обидва кандидати вирішили уникнути відповіді. Камала Гарріс обтічно розповіла, що у неї з Джо Байденом однакове мислення і повне розуміння. А вона має необхідний досвід для найскладнішої роботи в адміністрації. Майк Пенс використав свій час аби підкреслити, що Дональд Трамп в чудовій формі і буде успішним президентом у разі переобрання.

Також кандидати не дали прямої відповіді на питання про визнання результатів виборів і мирну передачу влади, у разі поразки діючої адміністрації.

РОСІЯ ТА НАТЯК ПРО УКРАЇНУ

Серед домашніх заготовок Камали Гарріс була тема взаємин Дональда Трампа та Володимира Путіна. Коментуючи відносини США та Китаю, Гарріс звинуватила чинного президента США у заграванні з диктаторами, зокрема з російським президентом Путіним. За її словами, Дональд Трамп розвернувся спиною до партнерів і ставить під сумнів висновки власної розвідки, натомість, вірить словам Путіна. Це, за її словами, поставило США у велику небезпеку. Коли Джо Байден стане президентом, він змусить Путіна відповідати за все, - завершила Гарріс. Майк Пенс категорично відкинув звинувачення. Він підкреслив, що Трамп домігся більших внесків партнерів по НАТО, розбив Ісламську державу зробив Америку більш безпечною.

У цій словесній перепалці, Майк Пенс згадав натяком і про Україну. Він звинуватив демократів у тому, що понад 3 роки вони намагалися поставити під сумнів легітимність президенства Трампа та хотіли оголосити йому імпічмент через один телефонний дзвінок. (ред.: Ідеться про телефонну розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні 2019 року, яка стала в основу розгляду процедури імпічменту у Конгресі США)

Як і в обговоренні попередніх тем, кандидати обмежились озвученням своїх заяв і не вступали в глибоку суперечку.

ХТО ПЕРЕМІГ

Обидва табори кандидатів залишились задоволені дебатами і переконані, що саме їх кандидат переміг.

"Майк Пенс ВИГРАВ ПОТУЖНО!", - оголосив президент Трамп у твітері

"Камала Гарріс, ми всі тобою пишаємося", - підтримав свою партнерку Джо Байден

У кандидатів залишилося на агітацію менше місяця і... залишається все менше людей, яких вони можуть переконати. На сьогодні, вже майже 5 з половиною мільйонів американців проголосували на цих виборах, обравши варіант голосування попередньо або поштою.

Наступні президентські дебати між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом заплановані на 15 жовтня.