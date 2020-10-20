Держдеп: окупація та мілітаризація Криму Росією - загроза для нашої спільної безпеки

США закликали Росію повернути Крим під контроль України а також негайно припинити призов мешканців Криму до російських збройних сил.

«Окупація та мілітаризація українського Кримського півострова Росією становить загрозу для нашої спільної безпеки, - йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагюс. - Ми закликаємо Росію негайно припинити кампанію з призову і повернути повний контроль над півостровом Україні».

Раніше Посольство США в Україні наголосило, що «окупаційна влада Росії в Криму продовжує примусовий призов до війська громадян України, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права».

На порушеннях міжнародного права Росією в Криму наголошував в своїй заяві від 8 жовтня і посол США до ОБСЄ Джеймс Гілмор. Він назвав питання Криму «відкритою раною для принципів безпеки, засвідчених в Заключному акті Гельсінських домовленостей».

Гілмор звернувся з вимогою до Росії припинити примусовий призов і зазначив, що Росія призвала майже 24 000 молодих мешканців Криму до своїх збройних сил.

«Вторгнення Росії до Криму є ключовим у намірах Кремля зашкодити суверенітету України», - додав Гілмор.

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