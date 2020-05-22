Діти на сході України втратили доступ до навчання в час пандемії, кількість поранених дітей зросла вдвічі - ЮНІСЕФ

З початку травня на сході України збільшилась кількість жертв серед дітей, - про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Шестеро дітей були поранені під час обстрілів лише за перший тиждень місяця, це вдвічі більше, порівняно з цим самим періодом торік.

«Я повернувся додому і побачив своїх двох маленьких дочок (7 та 10 років) та їхню подругу (7 років), залитих кров’ю, у ванній кімнаті. Вони так налякалися, що просто зайшли до ванної і чекали, поки їх хтось знайде», - розповів працівникам ЮНІСЕФ батько поранених дівчаток Олександр.

Крім того, ЮНІСЕФ наголошує, що в умовах пандемії коронавірусу чимало дітей на окупованих територіях України втратили можливість навчатися.

Тоді як в країні оголосили про дистанційне навчання, у дітей поблизу лінії розмежування часто відсутній інтернет та немає технічного обладнання, щоб навчатись.

Дитячий фонд ООН нагадує, що Україна підписала Декларацію про безпеку шкіл у листопаді минулого року і таким чином країна взяла на себе зобов’язання захищати права дітей на освіту під час конфлікту.

ЮНІСЕФ закликає обидві сторони війни припинити вогонь. «Після понад шести років нищівного конфлікту діти та родини на сході України гостро потребують миру. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися домовленостей про припинення вогню», - заявила регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) впроваджує низку гуманітарних програм на сході України. Зокрема, з початку карантину організація надіслала маски та інше захисне обладнання у лікарні окупованого регіону, фонд допомагає ремонтувати пошкоджені школи й дитсадки, постачає населенню воду та засоби гігієни, ремонтує об’єкти водопостачання. Для населення проводять тренінги щодо мінної небезпеки, запобігання насильству, надають психологічну допомогу.

Бюджет ЮНІСЕФ в Україні на час пандемії до кінця року складає 23 мільйона доларів. Агенція фінансується внесками з різних країн ООН, наразі фонду вдалось зібрати третину необхідних до кінця року коштів.

На окупованих територіях східної України проживає близько 430 000 дітей.

Дивіться також: Ліпити вареники, хачапурі і не тільки вчать зараз у Лас-Вегасі