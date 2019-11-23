Нові документи підтверджують, що Держсекретар США спілкувався з Джуліані перед відкликанням Йованович з Києва

Неурядова організація, що відслідковує дотримання етики американським урядом American Oversight, ввечері в п‘ятницю опублікувала майже 100 сторінок раніше невідомих документів.

Документи «надають чітке документальне підтвердження» спілкуванню Держсекретаря США Майка Помпео та юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, що передувало раптовому відкликанню посла США до України Марі Йованович.

American Oversight отримала документи через судовий позов на основі закону про доступ до інформації. Раніше конгресмени США заявляли, що Державний департамент не надає Конгресові документи для розслідування в рамках імпічменту президента.

«Ми розуміємо чому Майк Помпео відмовлявся надати цю інформацію Конгресу, - йдеться в заяві директорки організації Остін Еверс. - Вона надає чітко задокументований шлях спілкування від Руді Джуліані до Овального кабінету та Держсекретаря Помпео, щоб сприяти кампанії, яку вів Руді Джуліані проти посла США».

Виступаючи під час слухань, що проводять комітети Палати представників Конгресу США, в якості свідка Марі Йованович пов'язала своє відкликання з посади посла в Києві з кампанією з заплямування її репутації, яку вів Руді Джуліані. Про наявність такої кампанії також говорив на свідченнях заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Документи також надають виклад спілкування з колишніми генеральними прокурорами України Віктором Шокіним та Юрієм Луценком. Виклад цих розмов що, серед іншого, стосувались діяльності Бурізми в Україні, як видається з документів, було складено в Трамп отелі в Нью-Йорку.

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