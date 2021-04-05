В твіті українською мовою Командування Сухопутних військ НАТО відзначило роль України як партнера Альянсу

В своєму дописі, розміщеному українською мовою у Twitter, Об’єднане командування Cухопутних військ НАТО зазначило, що Україна є цінним партнером Альянсу «як один з шести наших партнерів із розширених можливостей».

Статус члена розширеного партнерства НАТО Україна отримала в червні 2020.

Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО, додали в Альянсі.

В дописі також відзначили, що у штабі командування працює один український офіцер.

Минулого місяця командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє відвідав Україну в рамках свого ознайомчого турне.

«Цей візит до Києва став завершальною ланкою візиту до багатьох країн з метою ознайомлення із силами НАТО та керівництвом, - заявив Клутьє під час прес-конференції 12 березня в Києві. - Той факт, що я завершаю це ознайомлення у штабі Сухопутних сил країни, яка є ключовим партнером нашої місії в НАТО зі стримування та оборони, я вважаю, є надзвичайно доречним».

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