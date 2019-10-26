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Трамп розкритикував дизайн нового iPhone

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В низці повідомлень у мережі Twitter президент США Дональд Трамп критично відгукнувся про дизайн нового iPhone, зокрема про рішення усунути кнопку закриття програм в моделі 2017 року.

Звертаючись до керівника компанії Apple Тіма Кука, Трамп написав в п‘ятницю ввечері: «Тімові: кнопка на iPhone була набагато краще, ніж перегортання».

Трамп вже раніше критикував дизайн iPhone. Ще в 2013 році він закликав компанію розробити модель телефона з більшим екраном, щоб краще конкурувати з виробником телефонів Samsung.

«Не можу уявити, що Apple не пропонує iPhone з більшим екраном. Samsung забирає їх бізнес. Стів Джобс перевертається в могилі», - писав тоді Трамп.

На посаді президента Трамп використовує урядовий iPhone в своїй роботі, нагадують ЗМІ.

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Усе більше американських компаній дозволяють приводити в офіс собак. Відео

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