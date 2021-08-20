Байден: евакуація з Афганістану - серед найскладніших і найбільших в історії

В своїй промові, виголошеній в Білому домі в четвер, президент США Джо Байден розповів про хід евакуації з Афганістану, про те, як США боротимуться з тероризмом в Афганістані після виведення військ та вкотре став на захист своєї позиції щодо необхідності завершення американської військової присутності в країні.

Єдина країна в світі, яка може показати таку міць у віддаленому кінці світу, з такою мірою точності - це Сполучені Штати Америки

«Єдина країна в світі, яка може показати таку міць у віддаленому кінці світу, з такою мірою точності - це Сполучені Штати Америки», - заявив президент США Джо Байден про операцію з евакуації в Афганістані. Він назвав цю евакуацію однією з найбільших і найскладніших авіаційних операцій в історії.

Коментуючи повідомлення про натовпи та безлад на підходах до кабульського аеропорту, де відбувається евакуація, Байден наголосив на складній природі самої евакуації. Байден заперечив, що союзники США стали менше довіряти Америці у зв‘язку з тим, як відбувається евакуація.

З 14 серпня 13 000 осіб було евакуйовано, включаючи 5 700 за минулу добу, заявив американський президент. Серед евакуйованих, і 204 представники відомих американських ЗМІ, включаючи The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal. Раніше повідомлялось про репресії Талібану проти західних журналістів. Так, німецький мовник Deutsche Welle повідомив, що близького родича журналіста цього видання було вбито Талібаном.

Також США допомагають країнам-союзникам та партнерам евакуювати своїх громадян, заявив Байден. Він навів приклад того, що США забезпечили роботу французького конвою, який доставив сотні осіб з посольства Франції до аеропорту.

Все ж, президент заявив, що рішення про доцільність відправки конвоїв до міста, щоб доставити американців до аеропорту, буде прийматись військовим командувачем на місці.

Кожному американцю, який хоче повернутись додому [з Афганістану] - ми вас заберемо

Байден запевнив американців в Афганістані: «Ми вас заберемо». Він також наголосив на важливості проведення евакуації для тих афганців, які допомагали військовим США, а також представників неурядових та жіночих організацій, які можуть стати жертвами переслідувань Талібану.

США та НАТО продовжуватимуть протистояти тероризму в Афганістані і для цього немає необхідності в присутності американських військ, заявив Байден.

Ми боремося з тероризмом в інших частинах світу та в країнах-паріях, без постійної військової присутності. Маємо робити те саме. Афганістані

«Ми знаємо, що відбувається у світі, в інших країнах, де терористичні організації значно розвиваються - на Близькому Сході в Східній Африці. Ми боремося з тероризмом в інших частинах світу та в країнах-паріях, без постійної військової присутності. Маємо робити те саме. Афганістані».

Байден вкотре став на захист свого рішення вивести американські війська з Афганістану. Він наголосив, що це складне рішення полягало в тому, чи збільшувати присутність військ США в країні, чи завершувати місію.

Він пояснив необхідність виводу військ угодою, яку уклав його попередник з Талібаном а також тим, що Талібан розширював свій вплив в сільських районах Афганістану.

Якби я сказав 1-2 травня: «Ми не йдемо, ми залишаємось». Чи хтось би повірив, що не було б необхідності ввести значно більше американських сил? Ваших доньок? Ваших синів? Як мого сина послали до Іраку?​

«Якби я сказав 1-2 травня: «Ми не йдемо, ми залишаємось». Чи хтось би повірив, що не було б необхідності ввести значно більше американських сил? Ваших доньок? Ваших синів? Як мого сина послали до Іраку? Можливо на смерть. І навіщо? Тому єдина розумна річ, на мою думку, була готувати американські сили та літаки до евакуації», - говорить американський президент.

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