Purdue Pharma погодилась визнати провину і сплатити 8 млрд доларів за свою роль в опіоідній кризі у США

Фармацевтичний гігант компанія Purdue Pharma погодилась визнати свою провину за трьома пунктами обвинувачень та сплатити 8 мільярдів доларів в рамках врегулювання позову про роль компанії в поширенні опіоідних препаратів у США. Про цю домовленість повідомив посадовець Міністерства юстиції США.

Компанія наразі проходить процедуру банкрутства і тому домовленість має схвалити відповідний суд.

«Домовленість про врегулювання, якщо її буде схвалено судом, вимагатиме розпустити компанію, припинити її існування в теперішній формі», - заявив заступник генерального прокурора США Джеффрі Розен.

Компанія виробляє потужний знеболювальний препарат OxyContin, який, на думку експертів, сприяв поширенню вживання опіоідів у США.

Серед звинувачень, які погодилась визнати компанія - перешкоджання Адміністрації з регулювання обігу наркотичних речовин шляхом надання неправдивих свідчень про існування ефективної програми компанії з попередження витоку препаратів а також надання неправдивої інформації установі з метою збільшення виробничих квот. Purdue також визнає порушення норм проти «відкатів», в своїй програмі, що передбачала виплати лікарям для стимулювання призначення ними опіоідних препаратів, пише FoxNews.

Домовленість не знімає кримінальної відповідальності з керівників або власників компанії.

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