Фондові ринки відреагували падінням на новину про те, що у Трампа виявили коронавірус

Ціни на нафту та американські фьючерси впали, європейські фондові ринки відкрили торги на нижчих позначках після новини про те, що у американського президента виявили коронавірус за чотири тижні до виборів.

Практично одразу після повідомлення Трампа у Twitter про свій діагноз, фьючерси Dow впали на 300 пунктів, S&P 500 втратили 1,3, а Nasdaq-100 1,6%. Європейські індекси також зафіксували падіння у 0,5 - 0,6%. Ціни на нафту знизились, і падіння у певний час склало біля 4%.

Водночас, зросли ціни на активи, які вважаються менш ризиковими, включаючи японську єну, золото та державні облігації США.

Діагноз Трампа ще раз привернув увагу до того, що пандемія коронавірусу продовжує поширюватись планетою, пишуть ЗМІ. Наскільки тривалим буде непевність на ринках залежатиме від впливу діагнозу Трампа на перебіг виборчої президентської кампанії у США, зауважують оглядачі.

«Після першої реакції, новина матиме тривалий вплив на ринки лише, якщо її вважатимуть такою, що впливає на результати виборів, або громадське здоров‘я», - цитує слова Пола Донована з UBS Global The New York Times.

Інвестори обговорюватимуть «вплив новини на стимули, відкриття економіки та вибори», написав в аналітичний довідці Адам Крісафуллі з Vital Knowledge, відзначає CNBC.

Лікар Білого дому Шон Конлі зауважив, що в процесі видужання, Трамп продовжить виконувати свої обов‘язки. «Президент та перша леді наразі добре себе почувають і планують залишатись вдома в Білому домі під час одужання».

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