Інвестори радіють передноворічним рекордам на фондовому ринку США, але непокояться про 2020

Швидке зростання на фондовому ринку США перед Різдвяними святами інвестори вже назвали «Поїздка Санта Клауса». Основні фондові індекси, включаючи складений індекс NASDAQ, 500 S&P, промисловий Dow Jones показали рекордні значення на завершення 2019 року.

Вже традиційно президент США Дональд Трамп відзначив зростання и наголосив на ролі своєї політики у ньому.

«DOW завершив торги на історичному рекорді!» - написав Трамп у Twitter в п‘ятницю.

«Трампівське зростання на фондовому ринку значно перевищує те, що було за минулих президентів», - процитував Трамп CNBC. Він відзначив: «З новими торговельними угодами та більшим, найкраще ще попереду!»

Однак, відзначили у Forbes - швидко зростає лише невелика частина акцій, здебільшого, високотехнологічних компаній. «Якщо на ринку зростають акції 2-3 високотехнологічних компаній, а решта - залишаються стабільними, чи знижуються - це нестійке зростання», - зауважує аналітик Джон Невін.

Високе зростання показали акції гіганта роздрібної електронної торгівлі Amazon, де заявили про надзвичайно успішний сезон різдвяних закупівель, а також високотехнологічної компанії Apple та низки інших.

«Зараз час підраховувати прибутки, не додавати нові гроші. Поза сумнівном, більшість тих, хто придбав акції зараз, шкодуватимуть про своє рішення протягом наступних декількох тижнів, бо ціни будуть меншими, за поточний рівень», - наголошує фінансовий блоггер Джані Зієдінс.

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