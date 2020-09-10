У хакерських нападах на політичного консультанта Джо Байдена підозрюють росіян - Reuters

Microsoft повідомив компанію, яка надає політичні консультації виборчому штабу Джо Байдена, кандидата у президенти США від Демократичної партії, про спроби хакерських нападів. В скоєнні нападів підозрюють російських хакерів, пов‘язаних з Кремлем. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Хакерам не вдалось зламати добре захищену мережу компанії, повідомила агентству поінформована особа. «Вони добре захищені, тому зламу не сталось», - заявила вона.

Метою нападів була вашингтонська компанія SKDK, що займається політичним консалтингом та комунікаціями і надає послуги політикам Демократичної партії США.

Речник Кремля Дмитро Песков назвав інформацію «нісенітницею».

Раніше розвідувальні служби США повідомляли про ризики хакерських нападів і спроби іноземних країн, зокрема Росії, вплинути на вибори США.

Розвідка США виявила масштабні зусилля Росії із впливу на попередні президентські вибори, що відбулись в 2016 році.

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