Протистояння російським хакерам - США висунули нові звинувачення, Німеччина заявила про можливі санкції

Агентство з національної безпеки США публічно звинуватило російську хакерську групу в тому, що вона з серпня 2019 року зловживає недоліком в програмному забезпеченні Exim, яке призначене для пересилання повідомлень і застосовується в програмі Linux.

За повідомленням Агентства, група хакерів відома під назвою Sandworm проводила свої напади намагаючись отримати неправомірний контроль над комп‘ютерами.

В лютому США та Британія ідентифікували Sandworm як підрозділ російської розвідки ГРУ.

Раніше цю групу пов‘язували з кібернападом NotPetya, який спричинив збої у системі міжнародних поставок в 2018 році а також з нападами на електростанціях в Україні в 2015 та 2016 роках.

Питання протистояння російським хакерам отримало новий поштовх цього тижня і в Німеччині. У четвер 28 травня Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії для обговорення можливих санкцій через хакерський напад 2015 року.

«Посла Росії було поінформовано, що на основі ордера на арешт виданого Прокуратурою 5 травня проти росіянина Дмітрія Балдіна, уряд Німеччини звернеться до Брюсселя для застосування режиму санкцій в кіберсфері проти відповідальних за напади на німецький Бундестаг, включаючи проти пана Балдіна», - йдеться в заяві міністерства.

Цього місяця канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Росія проводила проти неї кібернапади в 2015 році заявивши про наявність доказів цих спроб шпигунства а також заявила, що може розглянути застосування санкцій проти Росії.

Дивіться також: Що у США кажуть про можливість голосування поштою на виборах. Відео