Dow вперше подолав позначку у 30 000 на тлі оптимізму щодо 2021 року

Провідний американський фондовий індекс промисловий Dow Jones вперше за історію подолав позначку у 30 000 у вівторок.

Інвестори відзначають, що оптимізм ринків поновився на тлі позитивних новин про розробку вакцин проти COVID-19. Зокрема, на тлі очікувань активізації економічної діяльностіі, зросли ціни на нафтові фьючерси а також акції літакобудівельних компаній.

Зростання індексу у вівторок відбулось після оголошення про те, що Адміністрація у справах США надаватиме «ресурси та послуги» для забезпечення процесу передачі влади від президента США Дональда Трампа до новообраного президента Джо Байдена. Штаб Трампа продовжує оскаржувати вибори в судах.

Ринки також позитивно відреагували на новину про плани Джо Байдена призначити міністром фінансів США Дженет Йеллен, яка очолювала Федеральних резерв під час адміністрації Барака Обами, і виступала за стимулювання економіки, зауважують оглядачі. «Це означає ліквідність, ліквідність, ліквідність», - сказав голова досліджень американського Wells Fargo Майк Майо в інтерв‘ю Yahoo Finance.

Трамп у вівторок провів короткий виступ перед пресою, в якому відзначив зростання фондового ринку. «Ми ніколи ще не долали 30 000 і це незважаючи на те, що відбулось під час пандемії», - заявив він.

Індекс подолав 10 000 пунктів менше ніж за 4 роки. Минулого разу на подолання 10 000 пунктів індексу знадобилось два десятки років, зауважує MSNBC.

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