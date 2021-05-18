Байден висловив підтримку припиненню вогню на Близькому Сході

Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Під час розмови, що відбулась в другій половині дня в понеділок, Байден «висловив підтримку припиненню вогню і повідомив про спілкування США з Єгиптом та іншими партнерами задля досягнення цієї мети», повідомили у Білому домі.

«Президент підтвердив свою рішучу підтримку праву Ізраїлю на самозахист проти нерозбірливих ракетних атак. Президент привітав зусилля з подолання насильства між громадами та принесення спокою у Єрусалим. Він закликав Ізраїль вживати всіх зусиль, щоб забезпечити захист невинних цивільних», - додали в Білому домі.

Це вже друга розмова за останні три дні між Байденом та Нетаньягу. Навіть після неї, ескалація в регіоні триває. Ізраїльські військові заявили, що провели постріли 110 ракетами по системі тунелів, яку використовує Хамас в Секторі Газа.

З Сектору Газа по Ізраїлю було випущено 90 ракет у понеділок, повідомили ізраїльські військові. Десятки з випущених ракет перехопила ізраїльська протиракетна система «Залізний купол».

Протистояння, що триває більше тижня стало найбільш смертоносним з 2014 року, повідомляють оглядачі.

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