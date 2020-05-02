Рішення губернатора Каліфорнії закрити пляжі викликало невдоволення місцевих мешканців

В п'ятницю, в окрузі Оранж, на пляжі Гантінтон біч зібралось декілька сотень людей з вимогою до губернатора штату відкрити пляжі. Мешканці вигукували: «Не хочемо більше губернатора!», «Нас нудить від ваших заборон!». Багато з них не мали масок, а також не дотримувались соціальної дистанції.

Натовп людей зібрався на головній вулиці пляжу, з плакатами й транспарантами, на яких було написано: «Свобода», «Будь-яка робота важлива!», «Ми теж люди», «Моє тіло — мій вибір». Люди пройшли ходою, вигукуючи гасла, серед яких вимоги до каліфорнійського губернатора покинути посаду. Десятки машин сигналили у відповідь протестувальникам.

Невдоволення протестувальників викликало рішення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюзома закрити пляжі округу Оранж, після того як пляжі заповнили люди.

Один з протестувальників говорить - хоча на пляжах і були люди, натовп не був численним.

«Я був тут минулого тижня. І говорили, що тут був натовп у 40 тисяч людей. Я не бачив такої кількості людей тут. І всі були на відстані одне від одного. Це просто смішно, що один губернатор має повноваження закрити всі пляжі», - розповідає один із протестувальників.

Минулої суботи у південній Каліфорнії почалась спекотна погода і люди, попри наказ залишатись вдома, поїхали на ті пляжі, які ще залишались відкритими. Тож на пляжах округу Оранж зібрались любителі океану, більшість із них не мало масок. Серед відпочивальників було багато мешканців Лос-Анджелеса, де всі пляжі закриті.

У департаменті поліції Гантінтон Біч запевнили — попри велику кількість людей більшість із них зберігало соціальну дистанцію

«Наші офіцери бачили що люди дотримувалось дистанції. Це був чудовий день і люди робили те, що ми від них вимагали», - розповідає речник департаменту поліції Гантінтон Біч АнджіБенет

Натомість губернатор штату Гевін Ньюзом на прес-конференції у п’ятницю заявив - відкриття пляжів є небезпечним.

«Я розумію незадоволення протестувальників, але ми повинні залишатись вдома. Ми послабимо деякі правила за кілька днів. Але поки що, єдина річ, яку, ми точно знаємо, розповсюджує вірус - це коли тисячі людей збираються в натовпи не практикуючи соціальної дистанції», - каже Ньюзом.

Місцеві чиновники Гантінтон Біч і Дана Поінт зібрались у четвер на надзвичайне засідання і вирішили подати судовий позов на рішення губернатора. Однак у п'ятницю суддя відмовив у задоволенні позову. Тож всі пляжі округу Оранж залишились закритими.

Також у п'ятницю штатом проплила хвиля й інших протестів. Пікет проти наказу залишатись вдома пройшов у центрі Лос-Анджелеса, а також у столиці Каліфорнії Сакраменто. Люди вимагають губернатора послабити заборони і дати можливість людям заробляти гроші.

Як повідомляв «Голос Америки», останнім часом у різних штатах США відбуваються протести з вимогами зняти заборони на діяльність бізнесу, введені на час епідемії коронавірусу COVID-19.

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