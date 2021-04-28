Катер берегової охорони США увійшов у Чорне море

Катер берегової охорони США «Гамільтон» зайшов у Чорне море, повідомляє прес-служба американського Шостого флоту. Це перший катер берегової охорони США, який увійшов до Чорного моря з 2008 року.

«Гамільтон» співпрацюватиме з членами та партнерами НАТО у регіоні, йдеться в повідомленні.

Раніше США та НАТО висловлювали занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря.

«Це являє собою непровоковану ескалацію кампанії Москви із завдання шкоди Україні та її дестабілізації», - заявляв речник Державного департаменту США Нед Прайс раніше цього місяця.

Він вказав на минулі агресивні дії Росії проти українських кораблів та обмеження доступу до портів на Азовському морі а також на теперішні повідомлення про накопичення Росією військових сил в окупованому Криму, на кордонах з Україною а також провокації, які здійснюють керовані Росією сили на контактній лінії.

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