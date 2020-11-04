Підготовку та упереджувальні кібернапади називають серед факторів, що захистили День виборів у США від кібератак

В день президентських виборів у США, істотнх кібернападів на виборчу інфраструктуру не відбулось. Про це заявив Крістофер Кребс, директор Агенції США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

«Гадаю, перш за все, ми побачили результат трьох з половиною років співпраці, - наводить слова Кребса NBC News. - 50 штатів працювали разом, ділились інформацією. Порівняно з 2016 роком наш план гри значно покращився».

Згідно з інформацією американської розвідки, на президентських виборах 2016 року, російська військова розвідка провела напади на виборчу інфраструктуру США.

ЗМІ повідомляють про те, що Кіберкомандування США провело упереджувальні напади проти військових хакерів в Росії та Ірані. Першими про ці дії повідомили видання The Washington Post та CBS News з посиланням на поінформовані джерела.

Подібні дії проводило Кіберкомандування в 2018 році проти так званої російської "фабрики тролів", Агентства досліджень Інтернету, що призупинило їхню роботу на кілька днів.

В ніч виборів округи в декількох штатах повідомляли про технічні збої в системі.

Раніше американські посадовці заявляли про те, що зловмисники з Росії, Китаю та Ірану можуть спробувати завдати шкоди виборам США. Відповідаючи на питання преси в понеділок, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила занепокоєння, тим, що «іноземні сили можуть прийти і зашкодити цілісності наших виборів».

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