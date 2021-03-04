Конгресмен Левін висловив сподівання, що спілкування між лідерами США та України відбудеться

Сподівання на те, що контакти між США та Україною на найвищому рівні відбудуться а також, що американські високопосадовці проведуть візити до України, висловив конгресмен, член групи підтрмки України в Конгресі, Енді Левін у своєму зверненні, що прозвучало на конференції «Американсько-український діалог з безпеки» у середу.

«Я хочу щоб наші уряди спілкувались на найвищому рівні і сподіваюсь, що коли стане безпечно здійснювати міжнародні подорожі, президент, віце-президент та держсекретар зроблять відвідання України своїм важливим пріоритетом», - наголосив він.

Законодавці від Демократичної та Республіканської партій підтримують Україну, підкреслив конгресмен-демократ Левін. Він перелічив ініціативи на підтримку України, які законодавці від обох партій підтримали останнім часом.

Передбачення коштів в бюджеті США, щоб «підтримати Україну на шляху до демократії, у протидії російській агресії, подоланні корупції».

Затвердження Палатою представників США резолюції, що засвідчує позицію Конгресу проти включення Росії до самітів Групи 7 до того, як вона почне поважати територіальну цілісність своїх сусідів.

Ініціатива з прийняття резолюції із оборонної підтримки України в Комітеті Конгресу з міжнародних відносин.

Левін, який представляє в Конгресі штат Мічиган, де є активна українська громада, запевнив своїх виборців, що і надалі виступатиме за підтримку України і відзначив, що конгресмени від обох партій слідкуватимуть, зокрема, за заходами адміністрації Байдена із протидії втіленню газпромівського проекту «Північинй потік 2»

Під час свого виступу на конференції, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор перелічив дії адміністрації президента США Джо Байдена на підтримку України.

Це вже четверта зміна влади у США, яку бачить Путін

Тейлор назвав «надзвичайно потужним» свідченням того, що підтримка України триває, заяву на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, яку видав безпосередньо президент США Джо Байден минулого тижня. Держсекретар Ентоні Блінкен видав вже дві заяви щодо Криму та санкцій, підкреслив експерт. Було оголошено про оборонну допомогу у 125 мільйонів доларів Україні.

Президент Байден, переконаний Тейлор, взяв до уваги те, як Кремль реагував на попередні зміни влади у США.

«Це вже четверта зміна влади у США, яку бачить Путін», - нагадав колишній посадовець, який тепер є віце-президентом аналітичного центру Інститут миру у США. Він згадав, що коли Джордж Буша перебирав президентство від Клінтона, він, як відомо заявив, що «подивився в очі Путіну і побачив його душу». Потім президент Обама намагався провести «перезавантаження» відносин із Росією. Потім президентство перейшло до Дональда Трампа, який мав «непояснювані відносини із президентом Путіним», говорить Тейлор. Він переконаний що підхід до Росії нової адміністрації США значно відрізняється від підходу попередників.

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