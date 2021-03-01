Пентагон заявив про 125 мільйонів допомоги в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні"

Міноборони США оголосив про пакет обсягом у 125 мільйонів доларів для "Ініціативи безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative - прим. ГА), що включає підготовку, устаткування та дорадчу підтримку, з метою допомогти Україні зберегти її територіальну цілісність, захистити кордони та покращити взаємодію із НАТО. Про це йдеться у прес-релізі Міноборони США. Як відзначається, решта 150 мільйонів доларів передбачених на 2021 фіскальний рік в ініціативі, будуть надані, коли Міноборони США, разом із Держдепом, підтвердять, що Україна досягла достатнього прогресу щодо "ключових реформ у царині оборони цього року”, як цього вимагає бюджетне законодавство США.

Міноборони США заохочує Україну продовжувати впроваджувати реформи

Заява відзначає, що до пакету "Ініціативи безпекової допомоги Україні" входять 2 додатакових озброєних патрульні човни Mark VI. На сьогодні, відзначається у повідомленні, США виділили 8 патрульних човнів Mark VI.

"Пакет також включає засоби для покращення летальності, оперативного управління, ситуативної поінформованості сил України через надання додаткових протиартилерійських радарів та тактичного устаткування, продовження підтримки здатності супутинкового спостереження та аналізу; устаткування на підтримку лікування військових та процедур евакуації з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Міноборони США також заявило, що заохочує Україну продовжувати впроваджувати реформи, які "посилюють контроль цивільних за військом, посилюють прозорість та підзвітність оборонної індстрії та постачань, та модерзнізують її оборонний сектор на ключових ділянках у відповідності до принципів та стандартів НАТО".

Як відзначається, з 2014-го року США виділили понад 2 мільярди на безпекову допомогу Україні.

На 2021-й рік обсяг "Ініціативи безпекової допомоги Україні" було збільшено до 275 мільйонів доларів, у попередній рік вона становила 250 мільйонів доларів.

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