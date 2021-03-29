Судно, яке 6 днів блокувало рух у Суецькому каналі, частково звільнено

Контейнеровоз, завдовжки 400 метрів, який блокував рух у одному з найважливіших торговельних шляхів світу, Суецькому каналі, частково звільнили в понеділок зранку.

Десять буксирів, які працювали над звільненням корабля, привітали звуковими сигналами успішне виправлення курсу судна на 80%.

Однак, керівник данської компанії, яка опікується порятунком, заявив, що найскладніша робота з вивільнення судна ще попереду.

Буксири змогли змінити положення корабля, але він все ще не на плаву, повідомляє власник корабля, японська компанія Shoei Kirsten Kaisha.

Приблизно 400 кораблів очікують на можливість пройти каналом, який було заблоковано майже тиждень. Блокування спричинило мільярдні збитки для міжнародної торгівлі.

Через Суецький канал, який є найкоротшим морським шляхом для торгівлі між Азією та Європою, проходить 12% світової торгівлі, пишуть ЗМІ.

Минулого року в середньому каналом проходило 52 корабля щодня.

Через потужні вітри та погану видимість, судно Ever Given сіло на мілину в каналі 23 березня. Навіть, якщо судно завдовжки 400 метрів, вдасться швидко поставити на воду, власник компанії все одно зіткнеться із позовами на мільйони доларів на відшкодування збитків, завданих через перешкоджання руху та затримки, повідомляє Reuters зпосиланням на інформацію від представників галузі.

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