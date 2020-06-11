У США зафіксовано більше двох мільйонів випадків заражень на COVID-19

У Сполучених Штатах зафіксовано 2 000 464 випадки заражень на коронавірус, згідно до даних університету Джонса Гопкінса. Кількість смертей від хвороби перевищила 112 924.

На другому місці за кількістю зареєстрованих випадків зараження - Бразилія (772 416), а на третьому - Росія (501 800), згідно до даних університету. Дані захворюваності в Україні також вказують на погіршення ситуації.

Цього тижня 21 штат у США фіксує рекордно великі значення зараження на COVID-19.

Щонайменше дев‘ять штатів у США повідомили про зростання госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Така тенденція спостерігається після довгих вихідних наприкінці травня, коли були повідомлення про великі зібрання людей під час святкування Дня Пам‘яті у США.

Експерти також побоюються, що протести, які тривають у багатьох регіонах США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, можуть призвести до спалаху інфекції.

На середу в світі було зареєстровано більше семи мільйонів випадків заражень на коронавірус а більше 400 000 смертей від хвороби.

Світова організація з охорони здоров‘я назвала Латинську Америку новим центром пандемії коронавірусу, через значну кількість нових випадків зараження в Бразилії, Перу та Чилі.

Дивіться також: Протестувальники з різних країн поділилися історіями расової дискримінації з власного життя. Відео