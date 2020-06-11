В Україні рекордна за день кількість захворілих на COVID -19

В Міністерстві охорони здоров’я України заявили про можливість повернення до більш жорстких карантинних заходів на фоні збільшення кількості виявлених нових хворих на COVID-19. За даними, які оприлюднив очільник МОЗ, за минулу добу в Україні виявили 689 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це майже на третину більше ніж щодня фіксувалося до послаблення карантину. В міністерстві також повідомили про 21 летальний випадок від COVID-19.

Такого антирекорду в нас ще не було

"Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть у найважчі часи у квітні, коли у нас була достатньо напружена ситуація, ми всі хвилювалися і слідкували за тим, що відбувається, у нас ніколи не було 689 хворих осіб за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищення кількості випадків захворювання короновірусною хворобою", - поскаржився міністр Максим Степанов.

У міністерстві вбачають одну з причин сплеску кількості захворювань у недотриманні громадянами умов адаптивного карантину і попереджають про ймовірність його перегляду у бік посилення вимог.

"Подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо. Всі вийшли з карантину, всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози немає. Але подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. В цій ситуації ми будемо пропонувати проведення певних заходів", - заявив Степанов.

На цьому тлі ситуація із відновленням міжнародного авіасполучення залишається невизначеною. Зокрема, посол України в Австрії Олександр Щерба написав про ймовірність перенесення регурярних авіарейсів до європейських країн.

Напередодні у МОЗ оприлюднили оновлені правила в‘їзду до туристичних країн під час карантину.

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