Дослідники намагаються з’ясувати, що спричиняє cимптом «затуманення мозку» у хворих на коронавірус - ЗМІ

Симптом «затуманення мозку», коли хворому важко зосереджувати увагу, розумові процеси стають повільнішими, спостерігається короткочасна втрата пам‘яті, подекуди фіксують у хворих на COVID-19.

Науковці схильні пов‘язувати виникнення цього симптому з реакцією організму на інфекцію, коли заражені клітини переміщуються до незвичних місць, як-от до мозку. Вчені виявили у мозку такі невластиві для нього клітини - мегакаріоцити - при аутопсії померлих від COVID-19. Аутопсії було проведено на 15 пацієнтах, які померли від COVID-19 в квітні-травні 2020 року.

Під час аутопсії «не було виявлено класичних ознак інфекційної хвороби мозку, таких як запалення лімфоцитів, - говорить в коментарі для преси Девід Ноєн, професор патології університету Джонса Гопкінса у США і співавтор дослідження. - Натомість, ми побачили невластиві клітини у капілярах, які називаються мегакаріоцити, і які я ніколи не бачив у мозку».

Можливо, таке явище притаманне лише COVID-19, припускає лікар.

Інші дослідники вказують, що, можливо, цей симптом викликають і інші фактори. Так, Авіндра Нат з Національного інституту неврологічних розладів у Меріленді, яка не брала участі у цьому дослідженні, вказала в коментарі журналу MedPageToday, що пов‘язувати «затуманення мозку» лише з наявністю невластивих клітин є великим припущенням. «Всі пацієнти в дослідженні страждали від інших ускладнень, тому я не певна, чи можна пов‘язати це з таким процесом».

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