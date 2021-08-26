Кількість госпіталізованих з COVID-19 у США перевищила 100 000

Кількість госпіталізацій з COVID-19 у США зростає на тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта». Згідно з даними американського Міністерства внутрішньої безпеки, кількість госпіталізованих з COVID-19 перевищила 100 000 осіб. Це найвищий рівень госпіталізацій з січня цього року, згідно з оцінками The Washington Post.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла, після того, як в серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. За оцінкою CNBC, кількість госпіталізацій з COVID-19 серед дітей досягла найвищого значення за рік. Все ж, діти порівняно рідше потрапляють до лікарень з коронавірусом, ніж дорослі - серед госпіталізованих з COVID-19 у США діти становлять лише 1,8%.

Епідеміологи заявляють, що вакцини дають ефективний захист від штаму «Дельта». Повну вакцинацію від COVID-19 пройшли 51,7% американців, повідомляють Центри США з контролю над захворюваннями, а 61% отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Шкільні округи та державні установи у США почали запроваджувати вимоги вакцинації для студентів та працівників. Пентагон ввів вимогу вакцинації американських військових цього тижня, після того, як регулятор у США надав повне схвалення вакцини Pfizer BioNTech. Раніше цю вакцину застосовували на основі дозволу на використання у надзвичайних умовах пандемії.

В статті використано матеріали The Washington Post, CNBC.

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