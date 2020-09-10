Більше 900 000 людей померло від COVID-19 у світі

В середу кількість смертей від коронавірусу COVID-19 перевищила 900 000, а кількість зареєстрованих заражень склала більше 27.6 мільйона, згідно з даними університету Джонса Гопкінса.

Протягом минулих двох тижнів кількість щоденних летальних випадків від коронавірусу у світі становила 5 600, за даними Reuters. Якщо темп зростання кількості смертей від кронавірусу у світі збережеться, то кількість фатальних випадків перевищить мільйон вже до жовтня.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано у США, Бразилії та Індії. В понеділок Індія повідомила про 90 302 випадки нових заражень, збільшивши кількість випадків заражень до 4,3 мільйона, і обігнавши за цим показником Бразилію, де зареєстровано 4,1 мільйона випадків. Індія та Бразилія - на другому місці в світі за кількістю заражень, повідомляє Reuters.

У США кількість смертей від коронавірусу перевищила 190 000. Хоча кількість зареєстрованих випадків зараження на коронавірус зменшилась з пікових значень у липні, кількість випадків зростає на 40% території країни.

Президент США Дональд Трамп дав інтерв‘ю Fox News у середу, в якому схвально відгукнувся про зусилля США з подолання пандемії.

«Якщо подивитись на наші цифри, цифри летальних випадків, порівняно з іншими країнами - ми чудово впорались. Ми могли щось зробити ... особливо з огляду на масштаби нашої країни, наші досягнення неймовірні».

В інтерв’ю Трамп також прокоментував майбутню книгу журналіста Боба Вудворда. У витримках цієї книги, опублікованих американськими ЗМІ, йдеться про те, що президент Трамп у лютому прагнув «применшити» небезпеку вірусу. Трамп сказав Fox News, що таким чином він намагався запобігти паніці. «Я сказав не панікувати, я підтримую цю країну і не хотів бачити паніку».

Конкурент Трампа на виборах, кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден звинуватив Трампа у зраді американського народу, через применшення ним смертоносної сили вірусу.

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