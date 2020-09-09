Випробування експериментальної вакцини від коронавірусу призупинили через хворобу пацієнта

Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила про призупинення випробувань вакцини від коронавірусу після виявлення хвороби в одного з учасників випробування.

Зараз не відомо, чи проблеми зі здоров’ям того учасника є негативною реакцією на експериментальну вакцину, але пауза ставить під загрозу надії на пришвидшене створення вакцини для боротьби з COVID-19.

Це звичайний необхідний крок, якщо під час випробувань виявляють хворобу, причини якої треба з’ясувати.

Президент США Дональд Трамп казав, що він сподівається на появу вакцини до часу американських президентських виборів 3 листопада.

Вакцина, яку AstraZeneca розробила разом з Оксфордським університетом, вважається однією з найперспективніших з поміж десятків інших вакцин, що перебувають на стадії створення або випробування у різних країнах.

Представники випробування кажуть, що паузи є звичайним явищем у процесах випробувань для з'ясування причин недуги пацієнта.

AstraZeneca вже успішно провела першу і другу стадію випробувань, а теперішня - третя стадія охоплює приблизно 30 000 пацієнтів у США, Великій Британії, Бразилії та Південній Африці.

Випробування ліків можуть тривати місяцями і навіть роками.

Дев’ять провідних компаній - розробників вакцин у США та в Європі у вівторок оприлюднили заяву, в якій наголосили, що попри нагальність пошуків препаратів у боротьбі з COVID-19 вони дотримуватимуться принципів та вимог безпеки і якості.

Компанії, зокрема AstraZeneca, Moderna і Pfizer, підписали цю декларацію на тлі побоювань, що під тиском політиків розробники можуть поспішати.

Всесвітня організація охорони здоров’я каже, що зараз у світі є 180 розробок вакцини від коронавірусу, але жодна з них ще не завершена.

Китай і Росія оголосили, що вже мають свої вакцини і починають обмежені щеплення, але ВООЗ вважає, що китайська та російська вакцини ще не пройшли остаточні випробування.

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