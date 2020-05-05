COVID-19: В Росії зареєстрували рекордну кількість інфікованих на коронавірус; Білорусь не скасовуватиме парад

Кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Росії склала 10 581 в понеділок, що на 70% більше, ніж тиждень тому, згідно до офіційних повідомлень.

Загальна кількість інфікованих перевищила 145 000. Майже половину випадків зареєстровано в Москві.

За кількістю випадків зараження Росія стала сьомою країною в світі, випередивши Китай, Іран та Туреччину. Серед інфікованих і російський прем‘єр-міністр Михайло Мішустін. Влада в Москві пов‘язала різке зростання кількості виявлених випадків зі збільшенням тестування.

Білорусь має біля 17 500 зареєстрованих випадків зараження на коронавірус, 103 людини померло від хвороби. Президент країни Олександр Лукашенко утримувався від запровадження обмежень та соціального дистанціювання. Коментуючи проведення параду до Дня Перемоги, Лукашенко сказав, що не буде його скасовувати, назвавши парад «емоційною і глибоко ідеологічною подією».

Всесвітня організація охорони здоров‘я рекомендує країнам запроваджувати заходи соціального дистанціювання. Після візиту до Білорусі в квітні делегація ВООЗ закликала керівництво країни вжити більш жорстких заходів.

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