Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

COVID-19: В Росії зареєстрували рекордну кількість інфікованих на коронавірус; Білорусь не скасовуватиме парад

Поліцейські патрулюють головну площу Москви у час епідемії, фото 13 квітня 2020 року

Кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Росії склала 10 581 в понеділок, що на 70% більше, ніж тиждень тому, згідно до офіційних повідомлень.

Загальна кількість інфікованих перевищила 145 000. Майже половину випадків зареєстровано в Москві.

За кількістю випадків зараження Росія стала сьомою країною в світі, випередивши Китай, Іран та Туреччину. Серед інфікованих і російський прем‘єр-міністр Михайло Мішустін. Влада в Москві пов‘язала різке зростання кількості виявлених випадків зі збільшенням тестування.

Білорусь має біля 17 500 зареєстрованих випадків зараження на коронавірус, 103 людини померло від хвороби. Президент країни Олександр Лукашенко утримувався від запровадження обмежень та соціального дистанціювання. Коментуючи проведення параду до Дня Перемоги, Лукашенко сказав, що не буде його скасовувати, назвавши парад «емоційною і глибоко ідеологічною подією».

Всесвітня організація охорони здоров‘я рекомендує країнам запроваджувати заходи соціального дистанціювання. Після візиту до Білорусі в квітні делегація ВООЗ закликала керівництво країни вжити більш жорстких заходів.

Дивіться також: Чи справді українські ЗМІ стали вільнішими? Оцінки експертів. Відео

Чи справді українські ЗМІ стали вільнішими? Оцінки експертів. Відео
Embed
Чи справді українські ЗМІ стали вільнішими? Оцінки експертів. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:19 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG