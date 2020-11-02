USAID надало українським лікарням обладнання, що рятує життя хворих на COVID-19

Українські лікарні почали отримувати придбані на кошти Уряду США переносні аналізатори газів крові, необхідні для лікування хворих на COVID-19. Про це повідомило Посольство США в Україні.

“Пандемія COVID-19 поставила українські лікарні у скрутне становище, оскільки вони не мають вдосталь спеціалізованого обладнання для забезпечення пацієнтів киснем. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) налаштоване надати допомогу Україні й іншим країнам світу, аби пом’якшити наслідки пандемії”, - зазначив директор місії USAID в Україні Джим Хоуп.

Як він додав, “Постачання цих приладів – це лише один із елементів значно масштабніших заходів USAID в Україні, мета яких – забезпечити українських медиків тим обладнанням, якого вони потребують».

Переносні аналізатори необхідні для діагностики можливих респіраторних ускладнень у інфікованих коронавірусом пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Завдяки аналізаторам спеціалісти зможуть швидко й точно оцінити вірогідність розвитку у цих пацієнтів загрозливих респіраторних ускладнень. Обладнання також дасть змогу лікарям проводити повний діапазон невідкладних тестів у тих хворих, які перебувають у критичному стані.

Як повідомляють в американському Посольстві, обладнання може використовуватися біля ліжка пацієнта, в операційній, у каретах швидкої допомоги. Проведення обстежень є нескладним та не потребує спеціалізованої підготовки.

Таке обладнання отримають 18 лікарень у 13 областях України.

Зокрема, його вже отримала Київська міська клінічна лікарня №4, переформатована під “ковідний” шпиталь.

Як розповідає завідувач відділом анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Сергій Солярик, “У нашому відділенні лежать найбільш тяжкі хворі. Отримане обладнання допомагає нам правильно визначити, як проводити штучну вентиляцію легень у хворого”. Як додає лікар, “Без цих апаратів відділення інтенсивної терапії фактично не може працювати”.

Від початку пандемії Уряд США виділив 41 млн доларів для протидії COVID-19 в Україні.

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