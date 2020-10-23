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У США вперше схвалили ліки від COVID-19

Адміністрація США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) в четвер схвалила противірусний препарат виробництва компанії Gilead Sciences ремдесивір для лікування від CVID-19.

Препарат буде використовуватись для пацієнтів старше 12 років, які потребують госпіталізації, йдеться в заяві установи.

Схвалення було надане після того як в четвер у науковому медичному журналі США New England Journal of Medicine були опубліковані результати третьої фази випробувань ремдесивіру компанії Gilead. Результати показали швидше одужання дорослих пацієнтів з помірними та важкими симптомами коронавірусної хвороби, а також уповільнення розвитку хвороби у пацієнтів, які потребують додаткового постачання кисню.

В травні препарат «Векларі» (ремдесивір) отримав схвалення у США для використання проти коронавірусу в надзвичайних умовах.

Ремдесивір також приймав президент США Дональд Трамп для одужання від хвороби на початку цього місяця.

Раніше цього місяця Всесвітня організація з охорони здоров‘я оприлюднила попередні результати дослідження, які вказували, що лікувальні властивості ремдесивіру проти COVID-19 «незначні або відсутні».

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